彰化補助更換熱水器搶手 明年預計百戶受惠已有人預約

今天各地氣溫下降明顯，為避免民眾使用燃氣熱水器時造成一氧化碳中毒，彰化縣府近年編列預算補助鄉親更換或遷移熱水器，每年約百戶可受惠，因需求大相當搶手，已有住戶預約明年補助，彰化縣消防局說，申請者須符合一氧化碳中毒潛勢場所，且受補助人或受補助地址不得與歷年重複。

內政部消防署統計，近5年共發生149件一氧化碳中毒案件，其中約8成是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所而導致。

彰化消防局表示，過去許多民眾將應裝於室外的燃氣熱水器安裝在室內，或者安裝陽台上卻將周圍封死，這都屬於一氧化碳中毒潛勢場所，也有住戶因天氣寒冷而緊閉門窗，若燃氣熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，一氧化碳中毒的風險就大幅提升。

彰化縣消防局今年開始提高補助經費到42萬元協助更換或遷移熱水器，明年也將維持，預計從2023年1月1日起提供一氧化碳中毒潛勢場所遷移或更換燃氣熱水器補助措施，其中低收入戶最高可享補助1萬2000元，其他（含中低收入戶）最高則能補助3000元，有需求的鄉親可向鄰近消防分隊申請。

彰化縣消防局表示，燃氣熱水器應依通風條件選擇正確型式，屋外式熱水器要裝在屋外通風處，裝設在室內或不通風的陽台應改用有強制排氣功能的熱水器，也可直接改成電熱水器或太陽能熱水器；近日除做好保暖工作，使用燃氣熱水器時，應保持室內空氣流通，使用正確型式燃氣熱水器。