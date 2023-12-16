傳承織布技藝 布農媽媽親手為孩子織傳統服飾
織布是布農族的傳統工藝，但面臨傳承困難，玉山國家公園邀請布農族傳統藝師王良貴，在東埔部落傳授織布技藝，經過6個月的研習，做出小男生的傳統服飾。學員說，看到孩子穿上自己做的衣服相當高興，也讓孩子知道「原來我們布農族也有這麼美麗的服飾」。
南投縣是布農族五大社群發源地，織布是布農族婦女的傳統技藝，也是布農族文化和歷史的累積。布農族織布竿數越多，圖案就越繁複、華麗，深具藝術價值。為了讓織布技藝可以傳承下去，玉管處7月在東埔部落教室開辦織布課程，不管是遠嫁而來的媳婦或是在地的女兒，都能學習這項技藝，編織屬於自己的傳統服飾。
王良貴教導部落族人繡出布農族傳統男子服飾，雖然只是小男孩的傳統服飾，大家學習織布都興味盎然，期間除了教導十字繡技藝外，還有布農族的傳統文化知識，南投社區大學老師陳美蘭也教導植物染，讓上課的學員也能動手染出專屬的服飾配件。
學員最近帶著自己孩子參加成果發表，看著孩子穿上自己設計繡製的傳統衣飾，眼裡散發喜悅光芒。學員說，希望依循傳統，為自己的家人親手做一套傳統布農族服，也期待部落教室能持續開辦不同課程，讓部落居民透過親手製作過程，重現更多布農傳統技藝。
王良貴說，現在族人織布的實在是很少，這次男孩子的服飾，大家從最簡單的織布基礎開始學起，到動手完成一套服飾，學員都努力完成，大家都很高興，我感覺布農織布的技藝，又交給下一代延續下去。
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