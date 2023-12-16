鹿谷冬茶評鑑 特等獎洋溢果香

鹿谷農會冬茶評鑑全國矚目，結果出爐，近幾年限制會員參賽，今年茶樣4833件比往年略減，特等獎由劉建聰獲得，評審認為茶湯「具備香氣甜且濃郁發酵果香」，市場行情高。農會表示，今年風調雨順，冬茶產量比去年高出1成，採收前氣溫偏低，製茶期天氣晴朗，讓茶湯具有冬香。

今年特等獎得主劉建聰出自製茶世家，他「借名」孫子劉倡余參賽，他前年也獲得鹿谷冬茶評鑑特等獎。頭等前3分別是茶農劉水立、盧麗華、張秉豐。

評審林儒宏指出，今年特等獎的成茶外觀墨綠圓整油潤，沖泡後茶湯水色金黃明亮，香氣甜、濃郁，有發酵果香；茶湯滋味甘甜、喉韻佳，葉底展開勻整，杯底香氣持久，冷熱不變，具備凍頂茶發酵香特色。

鹿谷鄉農會指出，農會從1976年舉辦冬茶評鑑，迄今已有47年歷史，只要取得「入圍」資格，市場行情初估每台斤2000元起跳，最高特等獎比賽茶每台斤上看30萬元，屬於全台價格極高的茶區。

總幹事林義能說，近年常有人以「境外茶」參賽，今年收茶後，把茶樣全部交由農委會茶改場，進行「DNA分子鑑定」，經鑑定非台灣生產的茶葉，將悉數銷毀，同一會員繳交的茶葉，都評定為不合格的淘汰名單，公布繳茶者姓名。

林義能說，今年風調雨順，冬茶產量比去年久旱缺雨多出1成，品質也更好，製茶期間天氣晴朗，有利於萎凋及掌控發酵度，霜降後及立冬前後採收茶葉，氣溫偏低，具冬茶特色，發酵香且茶湯滋味甘甜或甘醇，頗具冬香。