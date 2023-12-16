彰化公共單車 持「員林卡」優惠

彰化縣現有1800輛MOOVO智慧公共自行車，其中750輛投放在員林市。市公所宣布，今天起持員林幸福卡在全縣借騎公共自行車，前30分鐘員林市公所補貼4元，加上縣府補助5元，員林市民只要花1元，就能騎半小時公共自行車。

員林市長游振雄說，員林幸福卡是具身分識別功能的記名悠遊卡，2022年1月啟用，發卡量突破6.5萬張，市公所加碼專屬福利，今起持員林幸福卡騎乘公共自行車，前30分鐘補助4元，加上縣府補助5元，前30分鐘只需負擔1元；電輔車比照辦理，市公所也是前30分鐘補助4元。

員林市代會主席張國良說，員林幸福卡最初每張有市公所補助的600元儲值金，很多人用完儲值金，幸福卡就閒置或丟棄，建議明年儲值50元，全市6.5萬張卡只花300多萬元，可讓卡片重新活絡。員林市代張詩怡說，她常騎MOOVO智慧自行車，覺得好處很多，建議多設電動輔助車，騎乘輕鬆可提高借用率。

運點科技董事長張元耀說，員林是MOOVO公共自行車的發跡點，全市有30個站點、750輛自行車供調度，全力支持市公所的幸福卡優惠，前30分鐘1元可吸引更多人使用綠色運輸。

縣府2021年9月起推動MOOVO智慧自行車，初始站點設在員林、彰化及鹿港，現已擴增到和美、溪湖及溪洲等6鄉鎮，車輛由1650輛增至1800輛，智慧自行車1350輛，電動輔助自行車450輛。