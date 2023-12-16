台中水湳轉運中心追加10.5億元 遭疑預算暴增

台中水湳轉運中心主結構體已完成，藍綠議員指出原預算39億元，市府明年度預算又增列10.52億元，預算增至49.5億，質疑預算暴增。交通局長葉昭甫表示，因為物料波動指數大，工程歷經5度流標，把非主結構的工程挪到後期裝修工程，預算才會增加，未來會加強溝通。中市府明年度預算目前仍在議會審議。

交通局指出，水湳轉運中心為地上4層、地下3層，可提供公共運輸轉乘、停車與商業機能的多功能建築，並預留高架通道，可與國道聯通；目前工程進度62.9%，預計2026年完工。

民進黨議員陳淑華表示，明年度總預算水湳轉運中心追加10.5億元，從39億元增加到49.5億元，現在水湳轉運中心規模只有6年前規畫案6成，預算從2020年預估25億元，已增加到39億，現在市府不知會議員就偷偷追加10.5億預算，根本詐騙。

國民黨議員李中質疑，水湳轉運中心的追加預算專案報告的營建工程物價指數表，部分營建材料漲幅只有3%至5%，最多也只增加10%，整體追加預算漲幅卻超過25%，與物價指數落差太大。

葉昭甫表示，水湳轉運中心2021年底發包，當時因疫情與工程物料上漲，物價波動大，從2021年底至2022年6月流標5次，為求順利發包，將非主要結構的工程挪到內部裝修再施作，以利廠商評估。

他強調，追加預算報告中，羅列5次流標過程及檢討，並附上國內相關營造業的物價指數，盼議員支持預算，會加強溝通。