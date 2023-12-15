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台中水湳轉運中心追加10.5億元預算 遭藍綠議員質疑

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中水湳轉運中心規劃為一座地上4層、地下3層，供應公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，目前工程進度62.9%，預計2026年上半年完工啟用。圖／台中市交通局提供
台中水湳轉運中心規劃為一座地上4層、地下3層，供應公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，目前工程進度62.9%，預計2026年上半年完工啟用。圖／台中市交通局提供

台中水湳轉運中心主結構體已完成，但藍綠議員指出原預算39億元，但市府明年度預算竟又增加10.52億元，預算暴增到49.5億，質疑浮報預算太多。交通局長葉昭甫表示，因為物料波動指數大，工程更歷經5度流標，並將非主結構的工程挪到後期裝修工程所致，未來也會加強溝通。

交通局指出，水湳轉運中心規劃為一座地上4層、地下3層，供應公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，目前工程進度62.9%，預計2026年上半年完工啟用。

民進黨議員陳淑華表示，在閱讀明年度總預算時，發現水湳轉運中心的預算怎麼是49.5億元，追加經費達10.5億元。她抨擊，現在水湳轉運中心規模只有6年前規劃案的6成，預算也從2020年預估25億元到39億，預算相當、規模卻只剩6成，但市府現在連講都不講，偷偷追加預算10.5億，根本是詐騙。

國民黨議員李中也質疑水湳轉運中心的追加預算專案報告，指報告上營建工程物價指數表，部分營建材料漲幅只有3%至5%，最多也只有增加10%，但整體追加預算漲幅卻高達25%，與物價指數落差太大。

葉昭甫表示，水湳轉運中心110年底進行發包，當時遇到疫情與工程物料上漲，且物價波動非常大，110年底至111年6月公告招標時流標5次，為能順利發包，當時將非主要結構的工程挪到後面內部裝修再施作，以利廠商評估；因此，此次追加預算報告中羅列5次流標過程及檢討內容，並把國內相關營造業的物價指數列上，未來也會加強溝通。

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