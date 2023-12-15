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13年沒整修路面龜裂影響安全 彰107縣道明年有交通號誌和行穿道

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美等人到溪州鄉與北斗鎮查看107縣道改善工程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美等人到溪州鄉與北斗鎮查看107縣道改善工程。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮與溪州鄉的交通要道107縣道，至少13年沒整修，路面龜裂影響行人安全，縣府斥資1133萬元改善，等自來水管線汰換完工，縣道改善工程可望明年春節前完成。

縣長王惠美與溪州鄉長江淑芬、北斗鎮長顏宏霖、縣議員李浩誠、李俊諭及鄉鎮民代多人，今天到溪州鄉查看彰107線道路改善工程。縣長王惠美說，改善範圍從北斗鎮斗功路120巷口到溪州鄉登山路三段路口，總長約2.4公里，有民居路寬最窄僅6.8公尺，兩側空曠處最寬11.6公尺，縣政府改善11處無號誌路口，畫設停讓標線和1處號誌，路口增畫行人穿越線。

溪州鄉長江淑芬表示，彰107縣道在溪州鄉叫做西斗路，在北斗鎮叫做斗功路，溪州鄉西畔、成功等居民較多，鄉民通常從這條南北向的聯絡要道進出北斗鎮，十幾年沒重鋪，鄉民再三反映，鄉公所配合改善彰107縣道工程，爭取自來水公司施工汰換管線，縣府請包商盡力趕工，希望明年春節前完成。

彰化縣107縣道嚴重龜裂，需要改善。記者簡慧珍／攝影
彰化縣107縣道嚴重龜裂，需要改善。記者簡慧珍／攝影

鄉長 王惠美 春節

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