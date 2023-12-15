南投培育阿里山千金榆有成 可望栽培段木香菇、木耳
林業保育署南投分署培育仁愛鄉霧社地區原生植物「阿里山千金榆」，是原住民部落傳統慣用的木材原料，可發展段木香菇與木耳，南投分署培育苗木可望對外供應，共同振興原鄉經濟。
南投分署表示，阿里山千金榆是台灣特有種植物，別名「川上氏鵝耳櫪」，分布在中部地區海拔高1500至2500公尺的森林，常見於陡坡或崩崖上、陽光充足環境，秋、冬之際因葉片轉黃也有觀賞價值。木材堅韌可供建築用及製造各種器具，而台灣紅小灰蝶幼蟲更以阿里山千金榆為寄主植物才得以繁衍。
這次培育阿里山千金榆，南投分署從野外母樹調查、記錄，種實採集處理，到苗圃內播種及幼苗培育，都由分署一手包辦。阿里山千金榆種子成熟期為每年7月至8月，苞片內含有小堅果1粒，因空粒比例高，採集人員須先使用水選方法，將浮水的空粒撈除，再將沉底的種子取出陰乾、播種繁殖。
林業保育署南投分署表示，農業部自2019年積極推動適地發展林下經濟政策以來，已開放段木香菇與木耳、台灣金線蓮、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果之林下使用。而發展段木香菇與木耳，阿里山千金榆屬於原住民部落傳統慣俗使用的木材原料，南投分署正積極培育苗木，可望未來對外供應。
南投分署長李政賢說，「符合林下經濟技術規範」、「正面列舉林下經濟品項」、「維持森林植被、不施用除蟲草藥劑及化學肥料友善生產原則」等三大前提下，鼓勵林業用地及特定國土保安用地合法使用人提出申請，發展山林經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言