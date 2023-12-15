南投培育阿里山千金榆有成 可望栽培段木香菇、木耳

林業保育署南投分署培育仁愛鄉霧社地區原生植物「阿里山千金榆」，是原住民部落傳統慣用的木材原料，可發展段木香菇與木耳，南投分署培育苗木可望對外供應，共同振興原鄉經濟。

南投分署表示，阿里山千金榆是台灣特有種植物，別名「川上氏鵝耳櫪」，分布在中部地區海拔高1500至2500公尺的森林，常見於陡坡或崩崖上、陽光充足環境，秋、冬之際因葉片轉黃也有觀賞價值。木材堅韌可供建築用及製造各種器具，而台灣紅小灰蝶幼蟲更以阿里山千金榆為寄主植物才得以繁衍。

這次培育阿里山千金榆，南投分署從野外母樹調查、記錄，種實採集處理，到苗圃內播種及幼苗培育，都由分署一手包辦。阿里山千金榆種子成熟期為每年7月至8月，苞片內含有小堅果1粒，因空粒比例高，採集人員須先使用水選方法，將浮水的空粒撈除，再將沉底的種子取出陰乾、播種繁殖。

林業保育署南投分署表示，農業部自2019年積極推動適地發展林下經濟政策以來，已開放段木香菇與木耳、台灣金線蓮、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果之林下使用。而發展段木香菇與木耳，阿里山千金榆屬於原住民部落傳統慣俗使用的木材原料，南投分署正積極培育苗木，可望未來對外供應。