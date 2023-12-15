快訊

下周財神到！4星座財運從冬至旺到年尾 這星座要控制物慾

患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化員林再推福利好康 1元就能騎公共自行車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市長游振雄帶頭騎公共自行車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長游振雄帶頭騎公共自行車。記者簡慧珍／攝影

彰化縣現有1800輛MOOVO智慧自行車，其中750輛放在員林市，今天市公所宣布明天起，持員林市公所發行的員林幸福卡在全縣借騎公共自行車，前30分鐘員林市公所補貼4元，加上縣政府補助5元，員林市民只要花1元就能騎半小時公共自行車。

市公所今天員林公園舉辦新福利啟動儀式，邀請員林市代表會張國良主席、彰化縣政府秘書賴沛然、MOOVO（運點科技股份有限公司）董事長張元耀、經理馬志成、市代會主席張國良及多位市民代表、縣議員張錦昆、曹嘉豪、凃俊任及多名里長見證。

市長游振雄表示，員林幸福卡是具身分識別功能的記名悠遊卡，2022年1月正式啟用，迄今發卡量突破6萬5000張，市公所要加碼專屬員林人獨享的幸福卡優惠，明（12月16日）起持員林幸福卡騎乘公共自行車，前30分鐘員林市公所補助4元，加上縣政府原先補助5元，持幸福卡騎乘一般公共自行車，前30分鐘只需負擔1元，電動輔助公共自行車比照辦理，市公所也是前30分鐘補助4元，希望優惠措施促進員林成為更環保與智慧的城市。

員林市民代會主席張國良說，員林幸福卡初始每張都有市公所補助600元儲值金，很多市民用完儲值金，幸福卡變空卡，就閒置甚至丟棄，他建議市公所明年儲值50元，全市6萬5千多張卡也才預算300多萬元，讓幸福卡重新活絡。員林市代張詩怡說，去年選舉她經常騎MOOVO智慧自行車，覺得好處很多，建議未來多設電動輔助車，騎乘輕鬆將提高借用率。

運點科技股份有限公司董事長張元耀說，員林是MOOVO 公共自行車的發跡點，目前全市有30個站點、750輛自行車供調度，公司團隊全力支持市公所提出結合幸福卡優惠，相信前30分鐘只要1元可吸引更多民眾使用智慧自行車。

彰化縣政府2021年9月起推動MOOVO智慧自行車，初始站點設在員林、彰化及鹿港，現已擴增到和美、溪湖及溪洲等6鄉鎮，車輛由1650輛增至1800輛，智慧自行車1350輛，電動輔助自行車450輛。

彰化縣員林市公所再推幸福好康政策。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所再推幸福好康政策。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市民代表和里長支持幸福好康政策。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市民代表和里長支持幸福好康政策。記者簡慧珍／攝影

員林 自行車

延伸閱讀

中彰投捷運話題 王惠美酸彰化立委睡著了？綠營批她忙輔選

彰化員林公園砍人三傷事件 行兇畫面曝光

彰化員林隨機殺人事件3傷 嫌犯落網沈默

影／彰化員林發生隨機砍人事件！男公園持菜刀攻擊 3女子受傷送醫

相關新聞

軍公教明年調薪 盧秀燕承諾：中捷員工將加薪、但不調漲票價

台中捷運員工的薪水過低，市議員楊大鋐、羅廷瑋今日要求中捷公司應為捷運員工調整薪水。台中市長盧秀燕表示，中捷公司員工會加薪...

彰化員林再推福利好康 1元就能騎公共自行車

彰化縣現有1800輛MOOVO智慧自行車，其中750輛放在員林市，今天市公所宣布明天起，持員林市公所發行的員林幸福卡在全...

國內收納龍頭樹德廠拍有愛 捐一成盈餘助偏鄉學童

國內收納龍頭樹德企業在南投市興建「半山夢工廠」，更深耕偏鄉與原鄉公益、文化，為幫助偏鄉孩童，最近舉辦「為愛收納、樹德廠拍...

社宅抽籤誤播測試版 中市懲處

房價高漲，台中市社宅已完工8處，加上興建與規畫中的共7千多戶。不過，有議員表示，市民陳情太平育賢二期社宅10月中旬抽籤，...

彰化後火車站停車場 拚下月中營運

總經費3.7億元的彰化火車站後站扇型車庫停車場工程，9月底已完工，但縣府未核發使用執照，迄今仍未啟用。彰化市長林世賢說，...

廣角鏡／高山水果防賊大作戰

中部山區蜜蘋果、水梨、水蜜桃等高經濟水果進入產季，熟果散發出濃郁香甜氣味，讓人想大快朵頤，自然界除了獼猴、山豬入侵讓果農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。