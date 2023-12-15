彰化員林再推福利好康 1元就能騎公共自行車

彰化縣現有1800輛MOOVO智慧自行車，其中750輛放在員林市，今天市公所宣布明天起，持員林市公所發行的員林幸福卡在全縣借騎公共自行車，前30分鐘員林市公所補貼4元，加上縣政府補助5元，員林市民只要花1元就能騎半小時公共自行車。

市公所今天員林公園舉辦新福利啟動儀式，邀請員林市代表會張國良主席、彰化縣政府秘書賴沛然、MOOVO（運點科技股份有限公司）董事長張元耀、經理馬志成、市代會主席張國良及多位市民代表、縣議員張錦昆、曹嘉豪、凃俊任及多名里長見證。

市長游振雄表示，員林幸福卡是具身分識別功能的記名悠遊卡，2022年1月正式啟用，迄今發卡量突破6萬5000張，市公所要加碼專屬員林人獨享的幸福卡優惠，明（12月16日）起持員林幸福卡騎乘公共自行車，前30分鐘員林市公所補助4元，加上縣政府原先補助5元，持幸福卡騎乘一般公共自行車，前30分鐘只需負擔1元，電動輔助公共自行車比照辦理，市公所也是前30分鐘補助4元，希望優惠措施促進員林成為更環保與智慧的城市。

員林市民代會主席張國良說，員林幸福卡初始每張都有市公所補助600元儲值金，很多市民用完儲值金，幸福卡變空卡，就閒置甚至丟棄，他建議市公所明年儲值50元，全市6萬5千多張卡也才預算300多萬元，讓幸福卡重新活絡。員林市代張詩怡說，去年選舉她經常騎MOOVO智慧自行車，覺得好處很多，建議未來多設電動輔助車，騎乘輕鬆將提高借用率。

運點科技股份有限公司董事長張元耀說，員林是MOOVO 公共自行車的發跡點，目前全市有30個站點、750輛自行車供調度，公司團隊全力支持市公所提出結合幸福卡優惠，相信前30分鐘只要1元可吸引更多民眾使用智慧自行車。