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軍公教明年調薪 盧秀燕承諾：中捷員工將加薪、但不調漲票價

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運通車至今已經超過2年，台中市長盧秀燕表示，中捷公司員工會加薪，但加薪幅度需經過董事會討論與通過。圖／台中捷運公司提供
台中捷運通車至今已經超過2年，台中市長盧秀燕表示，中捷公司員工會加薪，但加薪幅度需經過董事會討論與通過。圖／台中捷運公司提供

台中捷運員工的薪水過低，市議員楊大鋐、羅廷瑋今日要求中捷公司應為捷運員工調整薪水。台中市長盧秀燕表示，中捷公司員工會加薪，但加薪幅度需經過董事會討論與通過，若董事會通過的話，明年將會與公務人員同步一起調薪。盧也保證，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，明年中捷票價初步不會調高。

國民黨議員楊大鋐、羅廷瑋說，中捷公司給基層員工的薪資太低，要求市府應為基層人員調整至合理薪資，避免基層人員不斷流失。

盧秀燕表示，生活物價指數上漲，很多公共建設不斷追加預算，不只台中市，各縣市、各部會都是；明年元旦起全體公務人員都會加薪，中捷公司是台中市政府百分之百持用，會一併考慮，中捷公司明年會加薪，但是加薪幅度需要經過董事會討論與通過，期待中捷公司調薪實施時間是配合公務人員從明年1月1日開始。

國民黨議員楊啟邦也關心台中捷運員工明年加薪，未來中捷票價是否會調漲？

盧秀燕提到，台中市目前只有一條捷運，經營成本高，加上明年要調薪，成本增加，經營確實辛苦，而且台中捷運綠線從通車開始就碰到疫情，嚴重影響載運量。

盧說，不過，市府為了鼓勵大家搭乘大眾運輸系統，也要祭出誘因，像是台中市推出雙十公車，幾乎不用錢，一年坐公車約8000多萬人次；捷運就是另外一種公車，是重要的大眾運輸之一，市府必須忍痛自行負擔，因此中捷明年不會調高票價，但要拜託議員支持相關預算。

台中捷運 大眾運輸 盧秀燕 票價

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