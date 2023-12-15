前30分鐘付1元 員林攜手縣府補貼租用公共自行車

員林幸福卡優惠加碼，明天起持卡租用公共自行車，市公所補貼4元，加上彰化縣政府原先補貼5元，前30分鐘只需1元，同卡同站借還未達5分鐘及還車再借間隔小於15分鐘不補貼。

員林市公所今天召開記者會宣布，「員林幸福卡」優惠措施擴及在彰化縣內借還公共自行車，前30分鐘員林市公所補貼新台幣4元，6萬多名持卡市民都可受惠，加上彰化縣政府原補貼5元，等於前30分鐘只需付款1元，這項加碼補貼公共自行車騎乘金措施明天上路。

員林市長游振雄致詞表示，員林幸福卡民國111年1月啟用至今，加碼專屬員林人的幸福卡優惠，感謝員林市民代表會大力支持；持員林幸福卡在縣內租借需完整起、迄站記錄，費用以每30分鐘為計價基準，智慧自行車費率每30分鐘10元、電動輔助自行車每30分鐘20元，前30分鐘由員林市公所補貼4元、縣府補貼5元。

MOOVO運點科技公司表示，員林是MOOVO公共自行車發跡點，市公所提出結合幸福卡優惠時，公司全力支持，相信在縣府、公所雙重補貼下，前30分鐘只要1元一定能吸引更多人利用，目前員林市有30個站點、750輛自行車供調度，未來會努力增加站點、電輔車數量。

員林市公所表示，員林幸福卡是具身分識別功能的記名悠遊卡，有支付及掛失後餘額返還功能，除可補貼智慧自行車租借費用，更可免費搭幸福巴士、享有多家特約商店、停車場消費折扣、整合圖書館借書證等擴充功能，也可綁定銀行使用小額行動支付，尚未持有的市民可至市公所社會課或公所官網線上申辦。