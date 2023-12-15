國內收納龍頭樹德廠拍有愛 捐一成盈餘助偏鄉學童

國內收納龍頭樹德企業在南投市興建「半山夢工廠」，更深耕偏鄉與原鄉公益、文化，為幫助偏鄉孩童，最近舉辦「為愛收納、樹德廠拍」。董事長吳宜叡表示，拍賣所得將提撥10％盈餘，讓偏鄉兒童購置文具盒等用品，一起助學生用教育翻轉人生。

樹德企業重視環境和永續，位在南崗工業區的半山夢工廠，打造10層樓高的全球最大的室內「生命樹」。吳宜叡說，樹德企業以「樹信立德以人為本」為企業文化，持續投入公益，關懷偏鄉，幫助信義鄉希娜巴嵐小學解決設備困境，逾百件樹德收納產品布置在教室與圖書室，讓全校師生擁有全新收納環境。「2023愛一直都在」也和台灣行動菩薩助學協會一起為千名孩童圓夢，讓偏鄉孩子們出遊開擴視野。

這次睽違三年廠拍，自13日至18日每日上午10點至晚上6點限時6天，拍結合了半山夢工廠場域，設立三大精選主題區，G樓特賣區、1樓廣場主會場及8樓旗艦店，邊逛邊欣賞世界最大的室內生命樹。

廠拍提撥盈餘作公益，單筆消費滿2000元贈灣島小舖飲品券、滿4000元享1元多項加購好物；滿8000元還免運費，現場還有深受喜愛的巨型鱷魚扭蛋機。