南投埔里守城橋封閉未設便道惹怨 機車強闖

南投埔里守城橋因風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便；封橋至今4個多月，仍未施設便道，引發民怨，甚至有民眾搬開護欄，冒險騎車闖過橋。縣府表示，將全力趕工，最快明年2月農曆春節前開通便道，呼籲勿擅闖危橋，將加強防堵。

卡努颱風今年8月重創南投，埔里守城橋因溪水暴漲，橋墩受損下陷20公分，橋面變形封閉禁行；該橋是大湳、牛眠、蜈蚣等周邊上千居民出入、蔬果農產運輸重要橋梁，地方盼規畫便橋或便道。

不過，守城橋封橋超過4個月，周邊仍無便橋或便道施工跡象，民怨持續高漲，甚至有民眾不耐耗時繞路，直接將水泥製的紐澤西護欄移開，挪出機車可通行的縫隙，冒險騎機車擅闖穿越危橋。

縣府工務處舉辦工程說明會，守城橋重建案11日完成審議，新橋預計2026年完工，施工簡易便道或便橋預計明年6月完工，鋼便橋最快明年6月施工，預計年底完工。

聽到至少得等半年才有便道，當地民眾氣得「炸鍋」。鎮代會主席林釧儀怒嗆縣府，「把埔里人當三等公民」。縣府說明，鋼便橋安全性高，但較費時，考量地方需求將施設簡易便道，預計明年4月完工，但民眾仍不滿。

工務處長張弘岳今表示，原訂便道明年4月完工，顧及地方需求，將全力趕工，預計明年2月農曆春節前開通；守城橋結構受損，已屬於危橋，嚴禁人車通行，將加強巡視並強化圍欄，呼籲民眾切勿擅闖。