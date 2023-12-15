彰化後火車站停車場 拚下月中營運

總經費3.7億元的彰化火車站後站扇型車庫停車場工程，9月底已完工，但縣府未核發使用執照，迄今仍未啟用。彰化市長林世賢說，停車空間不足，使用執照等了比較久，已引發民眾關切。彰化縣建設處表示，前天已核發使用執照。市公所表示，拿到使照後，即可申請停車場營業證，最快1月中可以營運。

扇型車庫立體停車場為地下1層、地上4層的立體停車場，可停放295席汽車、525席機車，採車牌辨識系統，但機車採傳統抽代幣入場，微型電動二輪車也可停放。

市公所初步規畫，汽車每小時收費30元，單日上限180元；機車每小時10元，單日上限40元，未滿30分鐘不收費；場內有6支充電樁，停車費比照一般汽車，但充電費每小時30元，加收充電格20元，合計50元；另有日租、夜租方案，每月收費1600元到2000元。

扇型車庫立體停車場完工已3個多月，一直未營運使用，已引起民眾關切。縣議員莊陞漢說，後火車站停車需求高，只要程序及設施完備，縣府應即早核發使用執照，早日啟用，可改善後火車站停車問題。

彰化縣納入前瞻計畫的停車場有3座，除扇形車庫停車場，另2座由縣府發包，延平公園地下停車場為地下2層，可提供302個停車位，平面層有268個機車位，目前已完工，正在申請使用執照；另座是員林三和公園地下停車場，可提供252席停車位及104席機車位，已完工驗收中。