社宅抽籤誤播測試版 中市懲處

房價高漲，台中市社宅已完工8處，加上興建與規畫中的共7千多戶。不過，有議員表示，市民陳情太平育賢二期社宅10月中旬抽籤，當事人原本抽到「備1」，沒想到公布結果變成「備14」，瞬間天堂掉到地獄，質疑抽籤不公。都發局長李正偉說，廠商誤把測試畫面播出，後來抽籤也全程直播。

台中市長盧秀燕說，政府做事要很小心，否則個案出包，造成不好印象，此舉影響公信力，已懲處廠商與相關承辦人員。

民進黨議員陳雅惠說，太平育賢二期社宅登記入住後，10月17日電腦抽籤，透過中市住宅工程處臉書全程直播；有民眾陳情當天上午10點10分2秒開始抽籤，10分7秒完成，10分29秒播出列印畫面，當事人10分13秒查詢抽籤結果是「備取1」，等11分44秒再次查詢，卻變成「備取14」。

陳雅惠說，當事人心情從天堂掉到地獄，質疑抽籤的公平性，為何前後會不一？難道是市府說了算？畢竟社宅規畫完善，租金比市價低，原本只要等1組人就能入住，現在卻要等14組，實在很難接受。

議員說，北屯台中社宅去年8月9日抽籤全程揭露，公布各種房型的正取、備取名單，希望市府要比照北屯社宅的抽籤模式辦理，公平公開公正，以免遭道外界質疑。

都發局住宅處表示，當天因直播畫面的抽籤網址QR Code，誤置為測試站網址，又未清除先前彩排的測試資料，導致抽籤當日還未正式抽籤，就有民眾查到測試版的抽籤結果，陰錯陽差讓人誤以為電腦抽籤不公，相關人員已全數處分。