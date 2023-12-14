影／彰化女學生目睹小狗被撞死崩潰大哭 動防所要釐清肇事責任

彰化縣員林市昨天上午發生一起轎車輾過小狗事件，現場剛好有女學生目睹，嚇得崩潰大哭，轎車女司機短暫停車後即開走，彰化縣動物防疫所表示，將釐清肇事責任，駕駛及狗主人都有可能因小狗死亡而違反動保法，可處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰。

昨天上午八點多有二名女學生正在員林市中正路與民族街口，一隻小狗在路旁跑來跑去猶豫要過馬路，正當小狗過馬路時，卻遭一輛銀色轎車撞死，車主短暫停了數秒後，還是開走，一旁女學生則嚇到崩潰大哭，受到很大驚嚇。

一名好心男子把狗屍移到路邊，並尋找失主，但飼主下午才到派出所報案，飼主說他到附近訪友，不知小狗跑出去，直到接到通知才知小狗被撞死。警方通知駕駛到案說明，駕駛說，他看到小狗衝出來，來不及煞車才撞到狗。