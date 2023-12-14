聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化女學生目睹小狗被撞死崩潰大哭 動防所要釐清肇事責任

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
女學生目睹轎車撞死小狗，嚇得崩潰大哭。圖／民眾提供
女學生目睹轎車撞死小狗，嚇得崩潰大哭。圖／民眾提供

彰化縣員林市昨天上午發生一起轎車輾過小狗事件，現場剛好有女學生目睹，嚇得崩潰大哭，轎車女司機短暫停車後即開走，彰化縣動物防疫所表示，將釐清肇事責任，駕駛及狗主人都有可能因小狗死亡而違反動保法，可處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰。

昨天上午八點多有二名女學生正在員林市中正路與民族街口，一隻小狗在路旁跑來跑去猶豫要過馬路，正當小狗過馬路時，卻遭一輛銀色轎車撞死，車主短暫停了數秒後，還是開走，一旁女學生則嚇到崩潰大哭，受到很大驚嚇。

一名好心男子把狗屍移到路邊，並尋找失主，但飼主下午才到派出所報案，飼主說他到附近訪友，不知小狗跑出去，直到接到通知才知小狗被撞死。警方通知駕駛到案說明，駕駛說，他看到小狗衝出來，來不及煞車才撞到狗。

彰化縣動物防疫所表示，會通知駕駛及狗主人前來說明，釐清駕駛是否有故意或過失而把狗撞死，也要釐清飼主是否讓狗兒獨自在公共區域有過失，或是疏忽讓犬隻在公共區域造成意外死亡，雙方均可能違反動保法，將釐清肇事責任。

女學生目睹轎車撞死小狗，嚇得崩潰大哭，好心男子將狗撿到路旁。圖／民眾提供
女學生目睹轎車撞死小狗，嚇得崩潰大哭，好心男子將狗撿到路旁。圖／民眾提供
女學生目睹轎車撞死小狗，嚇得崩潰大哭。圖／民眾提供
女學生目睹轎車撞死小狗，嚇得崩潰大哭。圖／民眾提供

動保法 車主

延伸閱讀

彰化員林隨機殺人事件3傷 嫌犯落網沈默

中捷綠線北沿大坑南延彰化「附條件一次核定」 彰縣府：全力配合

影／彰化員林發生隨機砍人事件！男公園持菜刀攻擊 3女子受傷送醫

附條件一次核定！陳建仁：支持中捷綠線延伸大坑、彰化

相關新聞

影／彰化女學生目睹小狗被撞死崩潰大哭 動防所要釐清肇事責任

彰化縣員林市昨天上午發生一起轎車輾過小狗事件，現場剛好有女學生目睹，嚇得崩潰大哭，轎車女司機短暫停車後即開走，彰化縣動物...

天冷仍有疫情 台中增1登革熱疑似個案、曾住過台南

天氣冷，台中仍有本土登革熱疫情。台中市衛生局證實，台中新增1例NS1登革熱陽性個案，為居住在台中市西區的70多歲女性，本...

社宅抽籤「備取1變備取14」遭疑被動手腳 盧秀燕：測試烏龍、已處分

台中市議會今進行總預算二讀聯席審查，議員陳雅惠說，有市民陳情，東區育賢二期10月17日抽籤，他第一次查看時是備取1，沒想...

彰化2鄉公所大樓被列危樓等重建 縣府捎來中央消息

彰化縣埔鹽鄉和埔心鄉的鄉公所辦公大樓都是危樓，埔鹽鄉公所編列明年度新辦公廳舍重建工程設計規畫預算，被鄉代會打回票；埔心鄉...

中捷綠線北沿大坑南延彰化「附條件一次核定」 彰縣府：全力配合

台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案，行政院長陳建仁在院會宣布「附條件一次核定」，行政院將盡速核定台中捷運綠線可行性報告。對...

綠批購物節打造盧秀燕總統之路 主張3.95億全刪

台中市議會一改慣例，這次總預算二讀會採聯席審查，今審查財經民政預算。民進黨議員主張113年度台中購物節編列3.95億，質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。