彰化2鄉公所大樓被列危樓等重建 縣府捎來中央消息

彰化縣埔鹽鄉和埔心鄉的鄉公所辦公大樓都是危樓，埔鹽鄉公所編列明年度新辦公廳舍重建工程設計規畫預算，被鄉代會打回票；埔心鄉公所未提計畫，但一、二樓的樓地板裂縫日漸加深加大，鄉公所期待中央補助重建。

縣政府民政處表示，埔鹽鄉提報重建辦公廳舍計畫，內政部函覆112、113年度補助地方公所新建和重建辦公廳舍經費已用罄，將把埔鹽鄉公所申請計畫列入114、115年度滾動式檢討辦理；埔心鄉公所未提報重建計畫，評估後若有需求可提報，交由內政部審查。

埔鹽鄉公所會為了審查113預算，在臉書社群互摃，鬧得不可開交，定期會結束後，鄉長許文萍在個人臉書PO文「113年編列一般建築及設備預算-新辦公廳舍重建工程技術服務規劃、設計費用為約736萬元，經代表會審定刪除，此預算用於新辦公廳舍及防救災應變中心規劃、設計等相關費用。」

許文萍表示，鄉公所建齡52年，被鑑定為危樓，鄉公所事先詢問內政部最多可補助8千萬元，縣政府補助1千萬元，才因此編列經費設計規畫，卻被鄉代會刪除，鄉代會目前在鄉立圖書館有辦公室和議事廳，裝潢得相當舒適，沒公安疑慮，反而每天有民眾洽公的鄉公所無法改建，對人民生命很沒保障。

九二一車籠埔斷層造成的大地震，震裂埔心鄉公所辦公大樓的一、二樓地板，裂縫逐年加深加寬，鄉公所初步研判是每次地震累積的結果，最深和最寬的裂縫可放一枚10元硬幣，裂縫高低落差也逐年擴大。