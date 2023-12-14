中捷綠線北沿大坑南延彰化「附條件一次核定」 彰縣府：全力配合

台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案，行政院長陳建仁在院會宣布「附條件一次核定」，行政院將盡速核定台中捷運綠線可行性報告。對於陳建仁的宣示，彰化縣政府表示感謝，並會全力配合，但對於要求綜合規畫前，必須同步完成彰東擴大都市計畫核定的附帶條件，表示既有很多重大交通建設都是在非都市計畫區，兩者並不衝突。

針對台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案，近日成了選舉熱門話題，相關單位也各說各話，沒有定論，行政院長陳建仁今天在院會的談話，試圖為此一爭議定分止爭。

陳建仁宣示，台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案「#附條件一次核定」，同時支持台中市及彰化縣，請國發會盡速完成審查程序，行政院將盡速核定台中捷運綠線可行性報告。

針對陳建仁在院會這項結論，彰化縣政府表示，感謝中央在選前不到一個月終於聽見中彰民眾的聲音，縣府會依後續綜合規劃進度，全力配合，以期早日把台中捷運綠線延伸至台鐵金馬站，通過軌道運輸串起中彰生活圈。

至於在綜合規劃核定前，必須同步完成彰東擴大都市計畫核定的附加條件。縣府表示只要綠線路線定案後，不論其目前是屬於非都市土地或預計的都市計畫範圍內，都可以配合執行，並無一定要同步都市計畫擬定發布後，才能辦理，難不成捷運只能開在都市計畫內？遇到非都市土地都要飛過去嗎?