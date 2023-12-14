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綠批購物節打造盧秀燕總統之路 主張3.95億全刪

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員聯合質詢主張，全數刪除購物節預算3.95億元。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員聯合質詢主張，全數刪除購物節預算3.95億元。記者陳秋雲/攝影

台中市議會一改慣例，這次總預算二讀會採聯席審查，今審查財經民政預算。民進黨議員主張113年度台中購物節編列3.95億，質疑購物節廣告舖天蓋地席捲全台，根本假經濟之名打造「市長女王」之實，宣傳經費就花2115萬元，酸盧秀燕為了5年後選總統作準備，耗費近4億預算無助振興經濟。

台中市長盧秀燕稍後回應國民黨議員表示，台中購物節登錄已逾210億元。抽現金、名車及精品宅有效刺激消費。

議員張芬郁、陳淑華、鄭功進、謝家宜等人指出，經發局113年度以振興經濟節慶計畫，包括物調券、鍋烤節暨台中購物節等相關經費再編列3.95億，民進黨籍議員多人表示不滿。

張芬郁以今年1月至10月的財政部統計數字，台中市每個月的消費發票，經費編列又高於全台其他縣市，要求盧市府不要用數字愚弄大眾。她指購物節的廣告席捲全台，以大筆宣傳經費打造市長女王光環，質疑是為了2028選總統做準備。

盧秀燕則表示，台中購物節舉辦多年受重視成效佳，有學生打工買機車還在繳貸款，抽中了100萬，經發局長張峯源說台北市政府來詢問台中購物節成效。

議員鄭功進、陳淑華主張全數退回，鄭功進表示，台中購物節可停辦一年，他不相信消費發票金額會因此減少，善用3.95億經費則可以讓學童營養午餐天天有水果。

陳淑華表示，台中購物節的宣傳旗幟、公車廣告隨處可見，民眾問他「市長是要選什麼？」她說，發票登錄抽獎無助庶民經濟，經發局應用心創造就業機會、提高薪資所得，盧秀燕說有市民抽中100萬解除經濟貧困的言論，不該是市長的施政方式。

議員謝家宜指盧秀燕把購物節預算用在個人宣傳，今年度除獎項之外，其中宣傳行銷拍廣告等支出2115萬，大力為盧市長宣傳，她要求經發局不要假經濟之名打造「市長女王」之實。

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