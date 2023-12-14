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力挺3部國片！ 豐原in89影城這兩天免費看 明起手刀畫位

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「市民電影日 金馬in台中」活動，開放台中市民持身分證到豐原in89豪華影城預約免費索票，可欣賞國片「小曉」、「撼山河 撼向世界」、「車頂上的玄天上帝」，網路掀起熱議。圖／台中豐原in89豪華影城提供
「市民電影日 金馬in台中」活動，開放台中市民持身分證到豐原in89豪華影城預約免費索票，可欣賞國片「小曉」、「撼山河 撼向世界」、「車頂上的玄天上帝」，網路掀起熱議。圖／台中豐原in89豪華影城提供

力挺國片！台中豐原in89豪華影城推出「市民電影日 金馬in台中」，明天上午9點半，開放台中市民持身分證到豐原in89豪華影城預約索票，每人限領2張，可於16、17日欣賞國片「小曉」、「撼山河 撼向世界」、「車頂上的玄天上帝」，已於網路掀起熱議。

台中豐原in89豪華影城業者今下午回應，之前也曾辦過免費兌換電影票，力挺國片活動，免費兌換票當天幾乎一票難求，這次將於本月16、17日舉辦「市民電影日 金馬in台中」活動，預計釋出至少100席座位，歡迎台中市民進戲院觀影，以行動支持國片。

明(15日)早上9點半，台中市民可持身分證到台中豐原in89豪華影城售票櫃台預約索票，每部國片每人最多索取2張票券。12月16、17日將放映「小曉」、「撼山河 撼向世界」、「車頂上的玄天上帝」共3部國片。

其中，飾演「小曉」的女主角林品彤，榮獲第60屆金馬獎最佳女主角獎，更是金馬獎有史以來最年輕12歲影后，值得一觀；「撼山河 撼向世界」團隊耗時4年、斥資千萬拍攝陳明章個人紀錄片；「車頂上的玄天上帝」由林依晨、周渝民、阮經天、張孝全領銜主演，卡司陣容精彩可期，為第60屆金馬影展開幕片。

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