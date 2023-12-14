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中捷延伸案 陳建仁附條件一次核定 藍促直接核定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨立委候選人黃健豪（中）上午說，可行性報告本就與彰東的擴大都市計畫無關，行政院應直接核定。圖／黃健豪提供
國民黨立委候選人黃健豪（中）上午說，可行性報告本就與彰東的擴大都市計畫無關，行政院應直接核定。圖／黃健豪提供

台中捷運綠線北延大坑、南延彰化進度卡關，行政院長陳建仁今表示，行政院立場是「附條件一次核定」，南延彰化部分因涉及延宕20年的彰東擴大都市計畫，尚有2站未確定，盼預留站址，先行核定台中綠線可行性報告；至於綜合規畫則須同步完成彰東擴大都市計畫核定才能順利推動。國民黨立委候選人黃健豪上午說，可行性報告本就與彰東的擴大都市計畫無關，行政院應「直接核定」。

黃健豪說，所謂可行性評估是一個大方向，彰東的擴大都市計畫部分是在綜合規畫階段處理的，現在往前看看，行政院以往3度退件的理由，包括什麼大坑人口、運量和經過公墓的內容並沒有什麼改變，以往卡住就是找碴。

他說，行政院不應再說「將」盡速核定，而是應該直接核定，因為可行性評估核定之後，台中市的綜合規畫才可以進行，即便彰東的擴大都市計畫慢了，台中市延伸大坑部分還是可以先進行。

民進黨立委莊競程說，行政院的立場是支持台中、也支持彰化，希望以捷運連結台中、彰化生活圈，中央、地方政府可以通力合作，讓台中綠線北延大坑南延彰化可以早日定案動工。

他說，感謝中央全力支持，下一階段的「綜合規畫」時，希望台中市府能夠審慎評估，讓等待多年的大坑段可以先行。莊競程昨一再強調行政院並未卡延伸案。

行政院 彰化 都市計畫

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