附條件一次核定！陳建仁：支持中捷綠線延伸大坑、彰化

行政院長陳建仁今天在行政院會就台中捷運綠線北延大坑、南延彰化一案進行指示。行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述陳建仁表示，行政院支持台中綠線北延大坑、南延彰化，政院的立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，行政院將盡速核定可行性報告。

陳建仁表示，台中綠線北延大坑段有2站，南延彰化段在台中有2站、彰化有3站，終點在台鐵金馬站，且與彰化市區的鐵路高架化連結，全長9.08公里，總經費356億，未來可擴大服務至大坑、烏日與彰化。

針對牽涉彰東擴大都市計畫部分，陳建仁表示，跨越烏溪後還有2站還沒確定，請預留站址，確定彰東都市計畫範圍與人口運量後，先行核定台中綠線可行性報告，盼以捷運連結台中彰化生活圈。

林子倫轉述台中市副市長王育敏在行政院會上表示，謝謝院長陳建仁在院會正式裁示，也感謝交通部長王國材親自到場，她代表台中市民表達感謝。