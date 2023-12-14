聽新聞
test
0:00 / 0:00
附條件一次核定！陳建仁：支持中捷綠線延伸大坑、彰化
行政院長陳建仁今天在行政院會就台中捷運綠線北延大坑、南延彰化一案進行指示。行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述陳建仁表示，行政院支持台中綠線北延大坑、南延彰化，政院的立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，行政院將盡速核定可行性報告。
陳建仁表示，台中綠線北延大坑段有2站，南延彰化段在台中有2站、彰化有3站，終點在台鐵金馬站，且與彰化市區的鐵路高架化連結，全長9.08公里，總經費356億，未來可擴大服務至大坑、烏日與彰化。
針對牽涉彰東擴大都市計畫部分，陳建仁表示，跨越烏溪後還有2站還沒確定，請預留站址，確定彰東都市計畫範圍與人口運量後，先行核定台中綠線可行性報告，盼以捷運連結台中彰化生活圈。
林子倫轉述台中市副市長王育敏在行政院會上表示，謝謝院長陳建仁在院會正式裁示，也感謝交通部長王國材親自到場，她代表台中市民表達感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言