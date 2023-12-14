快訊

大選前30天！路透：國民黨副主席夏立言突訪中國

遙不可及的1.5℃：COP28決議未來停用化石燃料，夠阻止暖化嗎？

國中生畫「帝王條款」獲獎被出征！母親曝煎熬心情：感謝聲援、孩子不會放棄畫畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

附條件一次核定！陳建仁：支持中捷綠線延伸大坑、彰化

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
台中市副市長王育敏。本報資料照片
台中市副市長王育敏。本報資料照片

行政院陳建仁今天在行政院會就台中捷運綠線北延大坑、南延彰化一案進行指示。行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述陳建仁表示，行政院支持台中綠線北延大坑、南延彰化，政院的立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，行政院將盡速核定可行性報告。

陳建仁表示，台中綠線北延大坑段有2站，南延彰化段在台中有2站、彰化有3站，終點在台鐵金馬站，且與彰化市區的鐵路高架化連結，全長9.08公里，總經費356億，未來可擴大服務至大坑、烏日與彰化。

針對牽涉彰東擴大都市計畫部分，陳建仁表示，跨越烏溪後還有2站還沒確定，請預留站址，確定彰東都市計畫範圍與人口運量後，先行核定台中綠線可行性報告，盼以捷運連結台中彰化生活圈。

林子倫轉述台中市副市長王育敏在行政院會上表示，謝謝院長陳建仁在院會正式裁示，也感謝交通部長王國材親自到場，她代表台中市民表達感謝。

彰化 行政院 陳建仁

延伸閱讀

政院科技顧問會議開幕 聯發科董座蔡明介：幫政府做對的決定

陳建仁接見好人好事代表 讚台灣學生公民素質世界第一

親友排不到床就醫捨近求遠 陳建仁：中央補助旗山醫院蓋新大樓

陳建仁視察蘭嶼 允持續打造安全教育及醫療服務

相關新聞

附條件一次核定！陳建仁：支持中捷綠線延伸大坑、彰化

行政院長陳建仁今天在行政院會就台中捷運綠線北延大坑、南延彰化一案進行指示。行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述陳...

彰化後火車站停車場費率出爐 最快下月中營運

總經費3.7億元的彰化火車站後站扇型車庫停車場工程，已在9月底完工，卻因縣府遲未核發使用執照，無法如預期在12月中啟用，...

中捷綠線延伸案 王育敏嗆王國材

台中市捷運綠線延伸大坑和彰化可行性評估遲未獲行政院核定，立法院交通委員會昨考察時，交通部長王國材表示，「大坑這段沒有問題...

從坡崖帶下山 台灣特有阿里山千金榆育苗有成

「阿里山千金榆」是台灣原生植物，木質堅韌可供木作，秋冬變色又能觀賞價值，更是台灣紅小灰蝶幼蟲的寄主植物，但多生長於陡坡或...

日月潭四手吊網 遊客擅闖拍照

日月潭水上熱門運動立式划槳SUP又生亂象，日月潭國家風景區管理處本月8日接到民眾反映，有業者帶未穿著救生衣的遊客登上潭面...

彰化員林建置路邊智慧停車格

彰化縣第一個建置路邊智慧停車系統昨天在員林市啟用，共在員林公園路邊等使用率較高的124席路邊停車格設置停車智慧柱，讓停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。