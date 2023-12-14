從坡崖帶下山 台灣特有阿里山千金榆育苗有成

「阿里山千金榆」是台灣原生植物，木質堅韌可供木作，秋冬變色又能觀賞價值，更是台灣紅小灰蝶幼蟲的寄主植物，但多生長於陡坡或崩崖，未廣泛栽種。林業署南投分署為此採集仁愛霧社地區的野外母種著手培育苗木，未來可望對外供應。

林業署南投分署指出，「阿里山千金榆」是台灣特有種植物，又稱「川上氏鵝耳櫪」，分布在台灣中部地區海拔高度1500至2500公尺的森林，常見於陡坡或崩崖上、陽光充足的環境，是兼顧森林生態、景觀、經濟價值的存在。

阿里山千金榆在秋冬之際，葉片由綠轉黃，亮麗黃葉相當吸睛，可以說是台灣中海拔山區秋冬之際最美的樹種之一，具有觀賞價值；此外，其木材堅韌可供木作製造各種器具，甚至建築用；台灣紅小灰蝶幼蟲更以它為寄主植物而得以繁衍。

不過，阿里山千金榆過去罕由人工引進培育，為推廣中海拔森林生態、景觀及經濟多元價值，該分署著手進行採種育苗，為此派員到仁愛霧社山區，從野外母樹調查、記錄、種實採集處理，到苗圃內播種及幼苗培育，都由分署人員一手包辦。

林業署南投分署表示，阿里山千金榆育苗過程繁雜，自其種子成熟期的每年7至8月，取出苞片內含小堅果1粒，但因空粒（空包彈）比例高，採集人員須先使用水選方法，將浮水的空粒撈除，再將沉底的種子取出陰乾，才能播種繁殖。