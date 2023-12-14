彰化後火車站停車場費率出爐 最快下月中營運

總經費3.7億元的彰化火車站後站扇型車庫停車場工程，已在9月底完工，卻因縣府遲未核發使用執照，無法如預期在12月中啟用，市長林世賢說，使照等了比較久，已有民眾關切；縣府建設處表示，使照昨天已經核准。市公所表示，待使照核發後，即可申請停車營業證，最快要下月中可以營運。

納入前瞻計畫的彰化火車站後站扇型車庫立體停車場工程，是由市公所發包，為地下1層、地上4層的立體停車場，共可停放295席汽車、525席機車。市公所已擬定收費方案，初步規劃汽車停放每小時收費30元，單日收費上限180元；機車每小時收費10元，單日收費上限40元。未滿30分鐘不收費。

因應電動車逐漸普遍，並將設置6支充電樁，停車擬比照一般汽車收費，但充電費用另計，充電收費費率為每小時30元，加收充電格20元，合計50元。

扇庫停車場的汽車入場，將採車牌辨識系統計費，機車部分則採傳統抽代幣方式入場，讓尚未掛牌的微型電動二輪車也能停到停車場並收費，收費比照機車每小時10元。

針對通勤族與周邊住戶的停車需求，並擬定汽車日租與夜租2個方案，收費預估在每月1600元到2000元之間，至於開放承租停車的格數，將就試營運情況再做決定。

不過，對於彰化火車站後站扇型車庫立體停車場完工已經3個多月，一直未營運使用，已引起民眾關切，市長林世賢說，已透過管道向縣府反映。縣議員莊陞漢說，後火車站停車需求高，只要程序及設施完備，縣府應即早核發停車場使用執照，以利早日啟用，改善後火車站停車問題。

縣府建設處長劉玉平說，彰化火車站後站扇型車庫立體停車場使用執照，經縣府審核後，昨天已經核准。市公所公用課長陳進泓說，領到使照後，公即可向縣府交通處申請停車營業證，如果順利，最快在下月中旬，停車場即可營運。