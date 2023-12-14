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彰化員林建置路邊智慧停車格

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣第一個建置路邊智慧停車系統的員林市，在員林公園路邊使用率較高的124席路邊停車格設置停車智慧柱。記者林宛諭／攝影
彰化縣第一個建置路邊智慧停車系統的員林市，在員林公園路邊使用率較高的124席路邊停車格設置停車智慧柱。記者林宛諭／攝影

彰化縣第一個建置路邊智慧停車系統昨天在員林市啟用，共在員林公園路邊等使用率較高的124席路邊停車格設置停車智慧柱，讓停車與繳費更方便，市長游振雄表示，未來若試辦良好，將推廣全市全面設智慧停車系統。

游振雄說，員林公所與六都直轄市同步設置智慧停車服務，由台灣國際開發事業公司回饋員林市124席路邊停車格設置智慧停車柱與4座智慧停車費查詢機，提供市民更智慧多元的停車服務。

游振雄說，公所去年率先在員基醫院周邊設置60顆地磁感應器，用以偵測車格停車動態，連結莒光路及靜修路口、雙平路及新生路口設置電子看板，方便民眾掌握停車空間，今年再設智慧停車柱服務，若試辦良好，未來全市一千多個路邊停車格將全面設置，除響應無紙化趨勢，也為公所節省下需繳超商的處理費。

民眾可以透過綁定電信門號或行動支付繳交路邊智慧停車格停車費，也可隔日至四大超商門市補印繳費單繳費，或透過網路在彰化縣政府路邊停車繳費網線上查詢路邊停車費並補印繳費單，並可透過路邊停車費查詢機查詢停車費。

目前員林市委託民間業者經營的4座路外停車場，包括泰山停車場、八條通停車場、惠明停車場、廣九停車場，也提供員林市幸福卡專屬優惠，停車費享有9折優待，也設置通用型充電樁，供電動車停車與充電。

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