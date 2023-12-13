台中公車駕駛好「薪」情！9家業者再宣布駕駛員加薪4千

中市府11月調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，並要求客運業者調漲駕駛薪資，台中客運率先調漲月薪外，另有9家業者也宣布駕駛員加薪4千；交通局表示，為避免駕駛人才流失，透過營造駕駛員好「薪」情，盼讓公車業，成為大眾運輸界的幸福企業。

疫情影響，搭乘大眾運輸人口數急劇下降，不少公車駕駛員轉換觀光與物流業，據交通局統計，台中市區公車在疫情前，駕駛員數約為1700人，目前短缺約375位。

局長葉昭甫表示，駕駛員是客運業最重要的人力資產，為營造良性的客運業工作環境，調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，客運業高度配合，盼藉實際調薪，營造公車業留住人才的良性誘因。

葉昭甫說，台中最大客運業者「台中客運」宣布提升駕駛員薪資，另統聯、中台灣、豐原、中鹿、全航、巨業、東南、建明客運，及今年剛加入的睿奕交通也宣布加薪4千，苗栗及國光客運等業者也於今年年中先行加薪，其他業者也正公司內部作業，待定案後即宣布加薪細節。