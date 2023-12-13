通膨衝擊營養午餐菜色縮減...民代籲增補助預算 中市府將研議

台中市營養午餐受通膨影響，平均一餐費用調漲約3至5元，也有學校縮減菜色因應；市議員陳淑華今要求中市府，不要只會追加重大公共工程預算，卻忽略孩子營養午餐，應增加補助營養午餐食材費；教育局長蔣偉民表示將會研議。

國際通膨衝擊到校園「營養午餐」，平均一餐費用調漲3至5元，但部分校園或廠商，改以縮減菜色因應，將「四菜一湯」改成「三菜一湯」，引部分家長反彈，憂心影響孩子用餐營養。

陳淑華今在市議會定期會中提到，這學期以來，接到數件家長反應，包括學校營養午餐發生有四菜一湯變成只剩三菜一湯，少了一樣菜的情形；也有白飯裏有蟲、食材品質疑有下降的狀況。

陳淑華更批，中市府不斷強調通貨膨脹，追加重大公共工程預算，動輒追加逾倍、數十億，對學童食安都只是「空口白話」，缺乏實質提升營養午餐品質作為；陳要求市府，增加營養午餐食材費用補助，才能維持品質，同時又不增加家長負擔，讓孩子吃的好、吃的健康。

蔣偉民表示，針對議員提議，將會帶回研議。蔣更說明，市府幾年前就實施午餐相關補助，平均每餐補助7塊錢，中央有補助每餐10元，台中市午餐價格落在45至55元之間，加上補助，每餐價格約65至75元，學生繳費由各校午餐供應委員會決定，家長可從菜色、物價等條件，決定午餐費價格。