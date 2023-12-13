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中市添5輛「便當電公車」！2030公車難全電化 業者曝原因

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中客運今再添5輛Ｍodel T電動公車，中市交通局長葉昭甫（圖左）與首都客運總裁李博文（圖右男子）親自迎接。記者劉柏均／攝影
台中客運今再添5輛Ｍodel T電動公車，中市交通局長葉昭甫（圖左）與首都客運總裁李博文（圖右男子）親自迎接。記者劉柏均／攝影

中央政策2030年公車全面電車化，台中客運今再添5輛Ｍodel T電動公車，因外型方正，更被公車迷稱「便當電公車」，將配置於307路，行駛台灣大道，銜接台中車站至梧棲觀光漁港，預計下周三上路。業者提到，目前政府認證、可申請補助的電動車製造商僅2家，供應車輛不足，若要在2030年前全面電動化「有困難」，呼籲中央儘速促成「國家隊」，客運業者會全力配合。

中市交通局長葉昭甫表示，除輔導客運業者爭取中央補助款、給予電動公車業者路權優先權、電動公車營運補助、推動幹線公車電動化等誘因外，也鼓勵業者針對運量較高、服務區域較多的市區客運路線，優先以電動公車服務。

台中客運每日載客量，占台中總數35%，現共有419輛公車，其中有72輛電車，皆行駛台中市區路線為主。首都客運集團總裁李博文表示，此次5台新型電動車，每台造價1千多萬，中央補助超過一半，預計下周三上路。

李博文也提到，中央目標2030年公車全面電車化，業者若購車需申請補助，需選擇政府認證的造車廠商，但現僅有2家獲認證，產量有限，全台一萬多輛公車「需求大於供給」，若要達2030年目標「有困難」，中央規定今年起，若要申請電動公車補助，必須「百分百國產化」，呼籲中央儘速促成「國家隊」，客運業者會全力配合。

「公車智慧化、安全化及電動化已經是未來趨勢。」葉昭甫強調，台灣大道路廊行經多所學校、醫院、商辦及觀光景點，公車搭乘運量為全市最高，第一支Model T電動公車的車隊將發揮低碳效益，持續朝2025年台灣大道公車全面電動化邁進。

Model T電動公車由鴻海集團旗下鴻華先進科技公司打造，方正外型搭配黑灰色塊，酷似「便當盒」，也被稱做「便當電公車」，配載多項先進駕駛輔助系統(ADAS)，也採用車內電子後視鏡，降低行車視線死角，保障駕駛、用路人及乘客安全。

台中市公車也陸續更新驗票機，預計明年更換完成，將可透過手機QR-Code搭公車。記者劉柏均／攝影
台中市公車也陸續更新驗票機，預計明年更換完成，將可透過手機QR-Code搭公車。記者劉柏均／攝影
台中客運今再添5輛Ｍodel T電動公車，中市交通局長葉昭甫（圖右）與首都客運總裁李博文（圖左）親自迎接。記者劉柏均／攝影
台中客運今再添5輛Ｍodel T電動公車，中市交通局長葉昭甫（圖右）與首都客運總裁李博文（圖左）親自迎接。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有三片大面積逃生窗，若發生意外時，有助民眾逃生。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有三片大面積逃生窗，若發生意外時，有助民眾逃生。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有48寸LED螢幕顯示，提供更清楚的路線、站名查看體驗。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有48寸LED螢幕顯示，提供更清楚的路線、站名查看體驗。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有三片大面積逃生窗，若發生意外時，有助民眾逃生。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有三片大面積逃生窗，若發生意外時，有助民眾逃生。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有全電子後照鏡，減少公車視線死角。記者劉柏均／攝影
Ｍodel T電動公車設有全電子後照鏡，減少公車視線死角。記者劉柏均／攝影
台中客運今再添5輛Ｍodel T電動公車，因外型方正，更被公車迷稱「便當公車」，將配置於307路，行駛台灣大道，銜接台中車站至梧棲觀光漁港，預計下周三上路。記者劉柏均／攝影
台中客運今再添5輛Ｍodel T電動公車，因外型方正，更被公車迷稱「便當公車」，將配置於307路，行駛台灣大道，銜接台中車站至梧棲觀光漁港，預計下周三上路。記者劉柏均／攝影

公車 便當 國家隊

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