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台鐵台中新站啟用7年 立委要求活化周邊閒置商業用地
台鐵局將於明年元旦公司化掛牌，交通部長王國材今日陪同立法院交通委員會考察台鐵台中新站，立委何欣純、黃國書指台鐵台中新站已啟用7年，但周邊很多空間仍閒置，且相鄰商業區土地雜亂，要求台鐵局加速發展期程。王國材說，台鐵公司化將更有彈性，將加速相關閒置土地活化期程。
何欣純表示，台鐵台中新站周邊很多空間仍閒置，且相鄰商業區土地雜亂，居民反映台鐵台中站右側至復興路四段一帶攤商雜處髒亂，要求盡速活化改善。
黃國書說，台鐵台中新站已啟用7年，周邊有影城與商場進駐，發展成熟度很高，但是台鐵局相關交通配套及空間發展規劃，很多還落後地方需求，希望交通部與台鐵局可以加速發展期程。
杜微簡報指出，台鐵台中車站專區及相鄰商業區土地，預計新建聯合辦公大樓，歷經3次流標，預計明年1月再度招標開發，目前已有廠商表達開發意願。
東區泉源里長羅文甫說，台鐵台中新站周邊遭攤商佔據，且道路不完整，要求加速新建步行連通空橋，串聯帝國糖廠、秀泰影城及三井LaLaport，以活化商圈，建置友善行人徒步空間。
中市都發局主秘曾文誠表示，今年6月發布干城地區空橋計畫，新建大樓需實施立體空橋連結，後續會逐步推動實施。
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