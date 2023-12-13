中部68家公所愛心連線 清了262案300萬元健保欠費
健保署中區業務組統計，中彰投三縣市68家公所加入「健保愛心互聯網」，即時服務弱勢民眾，今年關懷通報262案，協助清償健保欠費逾300萬元。
健保署中區業務組舉例，龍井區一名60歲男子生病無法工作，陸配失蹤，仰賴親友支助，經龍井區公所通報健保弱勢平台後，健保署立即啟動愛心專戶及轉介台中市衛生局公彩回饋金協助解決10多萬元健保欠款；慈濟基金會台中分會伸援補助租金及生活費用，讓男子安心就醫，降低生活壓力。
健保署中區業務組長丁增輝說明，為扶助弱勢，集結社政、衛政、公所、醫界及慈善團體等各界的力量，建構「健保愛心互聯網」，中部地區68家公所熱情踴躍加入，成為發掘弱勢個案的重要在地愛心尖兵，一發現弱勢民眾即時協助度過難關。
健保署中區業務組為鼓勵中彰投68家公所提升服務品質，嘉惠在地73萬無職業及弱勢鄉親，舉辦「公所健保績優投保單位評選活動」，今年評比成績出爐，由台中市北屯區及大甲區蟬聯大、小公所組冠軍，今天公開頒獎表揚，其中北屯區公所連9年奪冠，積極態度獲肯定。
健保署中區業務組統計，今年中彰投地區受惠關懷通報的個案有262件，運用公、私資源共同協助清償健保欠費超過300萬元。民眾使用健保快易通APP與網路平台近3萬件，節省臨櫃等待，使用手機即能申辦加退保及健保卡，較去年成長2成。公所人員貼心提醒鄉親利用健康存摺查詢就醫、用藥紀錄，瀏覽下載超過55萬人次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言