中部68家公所愛心連線 清了262案300萬元健保欠費

健保署中區業務組統計，中彰投三縣市68家公所加入「健保愛心互聯網」，即時服務弱勢民眾，今年關懷通報262案，協助清償健保欠費逾300萬元。

健保署中區業務組舉例，龍井區一名60歲男子生病無法工作，陸配失蹤，仰賴親友支助，經龍井區公所通報健保弱勢平台後，健保署立即啟動愛心專戶及轉介台中市衛生局公彩回饋金協助解決10多萬元健保欠款；慈濟基金會台中分會伸援補助租金及生活費用，讓男子安心就醫，降低生活壓力。

健保署中區業務組長丁增輝說明，為扶助弱勢，集結社政、衛政、公所、醫界及慈善團體等各界的力量，建構「健保愛心互聯網」，中部地區68家公所熱情踴躍加入，成為發掘弱勢個案的重要在地愛心尖兵，一發現弱勢民眾即時協助度過難關。

健保署中區業務組為鼓勵中彰投68家公所提升服務品質，嘉惠在地73萬無職業及弱勢鄉親，舉辦「公所健保績優投保單位評選活動」，今年評比成績出爐，由台中市北屯區及大甲區蟬聯大、小公所組冠軍，今天公開頒獎表揚，其中北屯區公所連9年奪冠，積極態度獲肯定。