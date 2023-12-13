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感念母恩籌措學費辛勞 營盤國小校友許昭通捐200萬獎學金助學子

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
營盤國小校友許昭通（右）捐出200萬元成立獎助學金，幫助經濟弱勢的學弟妹。圖／南投縣政府提供
營盤國小校友許昭通（右）捐出200萬元成立獎助學金，幫助經濟弱勢的學弟妹。圖／南投縣政府提供

南投市營盤國小校友許昭通感念母親許蕭燕當年為子女籌措學費辛勞，昨天捐200萬元給母校成立獎學金，幫助學弟妹減輕經濟負擔，能安心求學並參與學校和社區服務，讓母親的愛心和奉獻精神，嘉惠更多學子。

許昭通是卡普秀時空膠囊面膜觀光工廠董事長，是藥師也是傑出企業家。許昭通說，早年農村經濟條件困難，讀書對於一般家庭是沉重負擔，母親許蕭燕認為教育才能讓子女出人頭地，不論生活再怎麼辛苦，也會設法籌措學費，讓子女安心學習，母親對教育的重視也是最好的身教，讓他認為有機會也要回饋社會，幫助更多清寒家庭學子，用教育翻轉人生。

這次捐助200萬元給母校營盤國小，主要作為獎助學金，頒發給在學期間成績優異、家境清寒學生，並以低收入戶、家庭遭遇變故者為優先。熱心參與學校或社區組織的志願活動，能提供相關證明，或由老師推薦，也能獲得獎助學金。

南投縣教育處表示，許蕭燕女士及許昭通提供獎助學金可謂及時雨，伸出援手及扶助弱勢，讓營盤國小孩子都能受到照顧，也希望起拋磚引玉的效果，讓社會各界伸出援手，幫助弱勢孩子安心學習，更能學會感恩和惜福。

營盤國小校長江吉田說，獎學金將成立管理委員會，採定存存入金融機構，以孳息做為獎學金。每年由各班導師推薦，再由委員會審查。他也對校友許昭通能回饋照顧家鄉下一代表達感謝，希望透過這筆獎助學金，為社會培養更多優秀人才。

營盤國小校友許昭通（右三）捐出200萬元成立獎助學金，幫助經濟弱勢的學弟妹。圖／南投縣政府提供
營盤國小校友許昭通（右三）捐出200萬元成立獎助學金，幫助經濟弱勢的學弟妹。圖／南投縣政府提供

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