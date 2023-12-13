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鹿港天后宮財運亨通斗限量 科技業員工幫老闆排21小時搶頭香

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣鹿港天后宮今開放龍年點燈，由於最受歡迎的財運亨通斗限量198盞，許多民眾昨天就來排隊。圖／鹿港天后宮提供
彰化縣鹿港天后宮今開放龍年點燈，由於最受歡迎的財運亨通斗限量198盞，許多民眾昨天就來排隊。圖／鹿港天后宮提供

彰化縣鹿港天后宮今開放龍年點燈，由於最受歡迎的財運亨通斗限量198盞，許多民眾昨天就來排隊，搶得頭香的是來自桃園的科技男，他指出，公司老闆特別交代要來點燈，這是攸關他今年的績效指標，因此昨天上午11點就來排隊，排了21小時。

這名許姓男子說，公司主要從事電子零組件，每年老闆都會用公司名來點燈，但有一年沒點到，今年特別交代天后宮所有的燈都要點。幸好這兩天天氣不錯，他準備椅子坐著排隊，上午8點一到，他依照老闆交代的，除了財運亨通斗的中斗，還有光明燈、太歲燈、文昌燈、拜斗、祈良緣、閤家平安斗也全部都點了。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，廟方每年都在農曆11月1日開放點燈，許多公司行號會來點財運亨通斗，主要希望做生意順利，訂單穩定，帶來財富與好運，很多人都是有感覺有賺錢，才會每年都來排隊。

鹿港天后宮也說，今天搶頭香的桃園科技男，幫老闆是點了2盞財運亨通斗的中斗，每盞36000元，加上財運亨通斗8800元，光明、太歲、文昌、拜斗、祈良緣各800元，以及閤家平安斗3800元，還有兩分補運補財共3600元，共花費9萬2200元點燈。

彰化鹿港天后宮今開放龍年點燈，桃園科技男幫公司點財運亨通斗搶到頭香。圖／民眾提供
彰化鹿港天后宮今開放龍年點燈，桃園科技男幫公司點財運亨通斗搶到頭香。圖／民眾提供

鹿港天后宮 財運 老闆

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