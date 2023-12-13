員林市比照六都率先建置智慧停車格 民眾可綁定電子支付更方便

彰化縣第一個建置路邊智慧停車系統的員林市已正式上線，在員林公園路邊等使用率較高的124席路邊停車格設置停車智慧柱，讓停車與繳費更方便，員林市長游振雄表示，未來若試辦良好，將推動到全市全面設置智慧停車系統。

員林市路邊智慧停車系統啟用典禮今天由市長游振雄主持，縣議員凃俊任、市代會主席張國良與多位市代等地方人士觀禮。

游振雄說，員林公所與六都直轄市同步設置智慧停車服務，由台灣國際開發事業公司回饋員林市124席路邊停車格設置智慧停車柱與4座智慧停車費查詢機，提供市民更智慧多元的停車服務。

游振雄說，公所去年率先在員基醫院周邊設置60顆地磁感應器，用以偵測車格停車動態，連結莒光路及靜修路口、雙平路及新生路口設置電子看板，讓民眾可以更便利的掌握何處還有停車空間，今年再設智慧停車柱服務，若試辦良好，未來全市一千多個路邊停車格將全面設置，智慧停車可以響應無紙化趨勢，也為公所節省下需繳超商的處理費。

民眾可以透過綁定電信門號或行動支付繳交路邊智慧停車格停車費，目前彰化縣可使用電信支付繳費包括有中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、遠通電收ETC等；或是行動支付包括歐付寶、停車大聲公、friDay理財+、OnePaid萬付通、一卡通MONEY、momo購物網、橘子支付、Pi拍錢包、全聯PX Pay、街口支付，也可減少忘記繳納路邊停車費之煩惱。

智慧停車格也可隔日至四大超商門市補印繳費單進行繳費，或透過網路於彰化縣政府路邊停車繳費網線上查詢路邊停車費並補印繳費單，並可透過路邊停車費查詢機查詢停車費。