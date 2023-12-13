員林124席路邊停車格設智慧柱 沒夾紙單別忘繳費

員林市公所率先全彰化縣在124席路邊停車格設智慧停車柱與4座路側智慧停車費查詢機，民眾可綁定電信門號或以行動支付軟體繳費，達到無紙化開單作業；上路初期人工夾單併行。

員林市公所推動路邊智慧停車服務，今年在員林火車站、三角公園、萬年路、員林國小、大同國中等周邊道路124席停車格設置「智慧停車柱」與4座路側智慧停車費查詢機，11月底建置完成，鎮公所今天對外說明，上路初期仍有收費員開立紙本繳費單夾在擋風玻璃。

員林市長游振雄向鄉親說明表示，隨著科技進步，市公所率先於去年在員林基督教醫院周邊設置60個地磁感應器偵測車格停車動態，並在莒光路及靜修路口、雙平路及新生路口設置電子看板，顯示周邊未停車的停車格數量，今年率先全彰化設置路邊停車格智慧停車柱。

游振雄表示，智慧停車系統屬無紙化開單作業，與傳統不同，擋風玻璃不會夾上紙本繳費單，民眾停車後可於路側智慧停車費查詢機，輸入車號查詢停車費，隔天可至超商補印繳費單繳費，或透過「彰化縣政府路邊停車資訊網」線上查詢並補印繳費單。

游振雄表示，民眾也可綁定電信門號或行動支付繳交路邊停車費，避免忘記繳費，未來待彰化縣政府辦理提供電子票證繳交路邊停車費系統後，民眾就可在路側智慧停車費查詢機以悠遊卡繳費；另外，員林市委外經營4座路外停車場以員林幸福卡繳停車費9折。