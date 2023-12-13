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年幼兒女相繼離世 她連續14年號召為特殊兒圓夢

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和仁國小志工隊長吳雪菁（左）連續14年號召志工，為彰化家扶中心身心障礙孩童籌募耶誕禮物圓夢。記者林敬家／攝影
彰化和仁國小志工隊長吳雪菁（左）連續14年號召志工，為彰化家扶中心身心障礙孩童籌募耶誕禮物圓夢。記者林敬家／攝影

彰化和仁國小志工隊長吳雪菁連續14年號召志工，為彰化家扶中心身心障礙孩童籌募耶誕禮物圓夢，她曾育有3個孩子，二女兒和小兒子都曾是彰化家扶發展學園的慢飛天使，卻在5歲、8歲時相繼離世，她將母愛轉化為大愛，投入心力幫助更多特殊家庭。

和仁國小志工隊今到學園將布鞋、玩具、繪本認知書等禮物和包裝精美的餅乾，送到每位慢飛天使手上，並捐贈早療服務經費17萬8000元整，和仁志工們也精心表演「白雪聖誕YA」話劇與舞蹈，有聽障家庭的3歲孩童患有小兒症，收到父母選擇的有聲認知書，有些孩童難言語表達，志工準備尿布等生活必需品。

吳雪菁過去是雲林家扶服務的自立青年，結婚生子後，老二出生被診斷是先天腦性麻痺，五歲就夭折；夫妻倆好不容易走出悲傷，在隔年誕生第三個男寶寶，沒想到又是腦麻孩子，後來在2013離去，讓吳雪菁一度封閉自己。

吳雪菁表示，了解身心障礙者遭受社會異樣眼光的壓力，自己成長過程及孩子一路上受到家扶及社會上許多幫助，她轉化這份愛開始對社會付出，擔任家扶認養人30多年、擔任和仁國小志工已20多年，大兒子如今27歲她也未中斷。

吳雪菁因自己的孩子曾收到二手聖誕禮物殘破不堪，孩子拆封禮物時神情落寞讓她也難過，從此發願要讓更多慢飛天使都能收到自己想要的禮物，2011年起她發起圓夢活動，好友熱情支持，也獲得社會大眾廣大回響，經過14年越來越多孩子受惠。

吳雪菁表示，這幾年越來越多受助家庭也願意成為助人者，有的自製餅乾提供義賣，大家一點一滴將愛心集結，一定會持續下去。

彰化和仁國小志工隊今到學園將布鞋、玩具、繪本認知書等禮物和包裝精美的餅乾，送到每位慢飛天使手上，並捐贈早療服務經費17萬8000元整。記者林敬家／攝影
彰化和仁國小志工隊今到學園將布鞋、玩具、繪本認知書等禮物和包裝精美的餅乾，送到每位慢飛天使手上，並捐贈早療服務經費17萬8000元整。記者林敬家／攝影
彰化和仁國小志工隊長吳雪菁（右）連續14年號召志工，為彰化家扶中心身心障礙孩童籌募耶誕禮物圓夢。記者林敬家／攝影
彰化和仁國小志工隊長吳雪菁（右）連續14年號召志工，為彰化家扶中心身心障礙孩童籌募耶誕禮物圓夢。記者林敬家／攝影

彰化 餅乾

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