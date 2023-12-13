南投草屯科技執法這路口最搶錢 這行為抓最多

南投縣草屯鎮去年下半年陸續新增啟用4處科技執法設備，從啟用至今，以太平路與中興路口最會拍，警方統計，該路口光今年開單就逾6500件，更揭露違規項目中「未依號誌行駛」占最大宗，呼籲民眾留意，也為荷包著想，切勿違規。

南投縣警局指出，根據統計，交通事故熱點6成發生於路口，去年為此彙整相關資料數據，篩選出縣內易肇事及交通違規多的路口，再向中央爭取10處路口設置科技執法儀器，其中草屯地區有4處，且陸續在去年9至11月新增啟用開拍。

而去年草屯新增4處科技執法路口，分別為成功路與博愛路口、太平路與中興路口、新豐路及博愛路與仁愛街口、成功路及草溪路與中興路口，其中又以太平路與中興路口最會拍，經統計，該路口自今年元月至11月已開單超過6500件。

警方表示，由於科技執法路口是由AI系統偵測違規，不只抓超速、闖紅燈，就連違規（臨）停車、不依標誌（線）或號誌指示行駛、多車道右（左）轉彎、不先駛入外（內）側車道等，且24小時全天候運作，讓人完全無法存有僥倖心態。

警方更透露，草屯太平路與中興路口今年科技執法取締違規逾6500件，並以「未依號誌行駛」逾3000多件占最大宗，開罰金額為機車罰600元、汽車罰900元，其中不乏紅燈右轉，更有不少駕駛收到罰單後才知道是因為超過停止線北開單。