後山爺爺曾靠泡麵果腹 衰弱高齡門診接住反轉人生

在後山日先照的花蓮秀林鄉，住著無人照顧、三餐常以泡麵果腹的張爺爺，原以為餘生將在凋零中度過，幸好遇見衰弱高齡整合性專科門診反轉人生，如今甚至能拉弓，參加射箭比賽。

「要多吃一點，太瘦了」、「有點辛苦才叫運動，這和活動不一樣」，這是反轉張爺爺人生的加油聲。張爺爺因中風身體衰弱，但獨自一人的他，沒有親戚關心，無家人照顧，因行動不便，出門採購頻率越來越少，直到最後泡麵成了他三餐的主要來源，造成營養不良，陷入惡性循環。

對張爺爺而言，即使知道吃得不正常，但總是消極地認為三餐有吃就好，對人生無欲無求的張爺爺，本以為餘生將在凋零中度過，幸運地被負責照顧秀林鄉民健康的花蓮慈濟醫院醫療團隊接住，在一次走進社區提供服務時，細心的護理師發現了外觀虛弱、走路不穩的張爺爺。

醫療團隊立刻將張爺爺轉介慈濟醫院提供的老人醫學科及衰弱高齡整合性專科門診，展開一段在秀林衛生所接受健康大改造的日子，營養、復健指導、志工定期關懷、安排課程及營養師設計的午餐服務，這些能變健康的「功課」填滿了張爺爺空虛的生活，他的病情也大幅改善。

本來不愛看醫師的張爺爺，從轉介到衰弱高齡整合性專科門診後，他每個月都非常認真回診，不再只吃泡麵，「我現在早餐都吃麥片加奶粉」，張爺爺面露驕傲地說。到原住民文化健康站領健康便當同時，他封閉的內心也出現變化，重啟社交生活，願意在站內與其他長輩一同運動。

翻轉張爺爺人生的是秀林鄉獨創健康大型實驗，也就是衛生福利部中央健保署推出的全人整合照護執行方案試辦計畫，為了不漏接其他「張爺爺」，健保署東區業務組長黃兆杰說，現在正以整合個人醫療資訊、篩檢等數據，透過人工智慧找出患者，提供綠色通道給予醫療服務。

讓治病的醫院與做預防的衛生所不再是兩條平行線，這無疑是全人整合照護執行方案成功關鍵之一。秀林鄉衛生所主任田惠文表示，台灣有一大群非常了不起的醫師，願意舟車勞頓、親自到偏鄉服務，卻常見出團醫師比患者多的窘境。

田惠文說，因為每個醫療團隊提供的服務不一定與鄉民「頻率」相同，秀林衛生所與花蓮慈濟醫院為了打造客製化醫療服務，與各科醫師事前會議不可馬虎，大到鄉民就醫狀況、小到鄉民特色，與民眾最親近的衛生所都必須交接，才能提供真正以人為核心的服務。