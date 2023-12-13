停車困難 台中擬13處共享車位

台中市人口成長快速、汽機車逾310萬輛，商圈、景點與熱門路段極難停車。市議員林霈涵建議，應該研議在夜間、假日開放學校、行政機關的停車空間。交通局長葉昭甫說，目前已規畫13處試辦共享車位，市府也正在盤點學校、行政機關停車場，在非上班時間提供停車位。

市府表示，明年首季先開放太平坪林圖書館，白天供洽公民眾停放，夜間開放周邊居民買月票停車。

林霈涵說，都會區停車困難，尤其假日觀光景點、古蹟、商圈周邊停車一位難求，她建議適度開放學校或機關的停車場，紓解市區停車空間不足。

林霈涵說，行政機關有停車空間，但下班後就關閉，校園平日下課後與假日使用率低，應可開放學校空間供停車，使用者付費，並提撥部分停車收入給學校、機關，作為公務推動經費；一中商圈旁的台灣體育運動大學，開放校內收費停車，校方有收益，民眾也方便，希望市府跟進。

葉昭甫指出，交通局近日已發文請各機關盤點，適度在假日、夜間釋出停車空間，可採月票方式收費，並依各場域現況，評估可否立即開放或再增設相關設備；市府也鼓勵民間業者各自洽談商場、賣場、大樓停車場，公私協力擠出停車空間。

教育局長蔣偉民表示，學校平時恐怕無法開放，但鄰近景點、老街或難停車的區域，剛規畫學校開放假日開放停車。

交通局表示，目前正規畫13處試辦共享車格，上午7時到晚上8時專供停放機車，其餘時段開放停汽車，多元利用停車空間，初步可增加30處汽車格、215處機車格；地點包含西屯區福安郵局前、西區台中州廳前、大雅雅潭夜市錢、北屯昌平東路、南屯永春東七路等。