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南投農村型社區道路老舊 立委蔡培慧爭取修繕同源路

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委蔡培慧到南投市新興里會勘，並說明同源路等道路修繕計畫。圖／立委蔡培慧提供
立委蔡培慧到南投市新興里會勘，並說明同源路等道路修繕計畫。圖／立委蔡培慧提供

南投市部分地區仍以農業為主，除了八卦山的里，位於市區的新興里也是農村型社區，社區主要道路同源路因為車流量多，路面多處坑洞影響行車，立委蔡培慧今天會勘，爭取中央補助450萬元，修繕同源路。

蔡培慧說，新興里相較於南投市其他農村社區，居住人口較為密集，車流量相當大，長期以來造成同源路路面受損，路面坑坑洞洞，車輛經過顛簸，更可能影響行車安全，經過居民反映，今天會同農村發展及水土保持署南投分署副署長陳存凱、南投市民代表沈啟修、吳煌濱、新興里長石書諭等人會勘，爭取經費修繕。

蔡培慧說，這次共爭取450萬元修繕三條道路共840公尺及水溝加蓋，讓路面更為平整、安全。陳存凱說，同源路路面許多路段老舊不平，多處坑洞對於開車、騎車或行人都有風險。收到地方需求後，編列預算改善，目前正設計發包，希望早日完工。

蔡培慧強調，道路安全第一重要，未來會積極協助南投縣政府、鄉鎮市公所，提升各項民生設施，讓鄉親有更好的生活環境。

立委蔡培慧（右一）會勘南投市新興里，並說明同源路等道路修繕計畫。圖／立委蔡培慧提供
立委蔡培慧（右一）會勘南投市新興里，並說明同源路等道路修繕計畫。圖／立委蔡培慧提供

南投 蔡培慧 流量

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