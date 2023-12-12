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台中商圈景點停車難 交通局：盤點學校機關適度開放

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林霈涵建議，在商圈、景點旁的機關學校，應適度開放停車。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林霈涵建議，在商圈、景點旁的機關學校，應適度開放停車。記者陳秋雲／攝影

台中市人口成長快速、汽機車逾310萬輛，帶動停車需求，但商圈、景點極難停車，市議員林霈涵建議，應研議在夜間、假日開放學校、機關的停車空間。交通局長葉昭甫說，目前已找到13處試辦共享車位，另市府正盤點學校、機關，在非上班時間提供停車位。停車業者也媒合大樓等空間，公私協力擠出停車位。

林霈涵說，都會區停車困難，尤其每逢假日觀光景點、古蹟、商圈周邊停車一位難求，她建議適度開放學校或機關的停車場，紓解市區停車空間不足。

林霈涵說，平日學校下課後與假日應可開放學校空間，給民眾停車使用，使用者付費，提撥比例給學校、機關，作為公務推動經費，如一中商圈的國立台灣體育運動大學，即在校內的停車位收費，民眾也方便。希望市府有關單位研議，提出更積極有效的改善措施。

葉昭甫指出，交通局已請各單位盤點中，等回覆後再逐一看場域，是否可立即開放或須再安裝設備等。適度在假日、夜間釋放部分空間，如可以執行，民眾可付月租費停車。另市府也鼓勵民間業者各自洽談商場、賣場、大樓，公私協力儘量擠出停車空間。

教育局長蔣偉民表示，學校平時如開放恐有不便，可以在老街、景點或難停車的區域，規劃學校作為假日開放停車的示範點。

葉昭甫說，交通局試辦共享車格，目前已有13處，其中3處規劃中，可提供30個汽車格、215格機車共享。其中小汽車與大客車共享車位1處，在北區科博館周邊博館路。汽車與機車共享車格12處，包括西屯區福安郵局前、福雅路、永福路；西區市府路台中州廳前、民生路、忠明南路455號、美村路一段61號前；大雅區雅潭夜市前、北屯區昌平東路、南屯區永春東七路(大墩12街黃昏市場)。規劃中有中清西二街、東興路190號。清晨7點到晚上8點機車專用、其他時段汽車專用。

車位 林霈涵 停車位

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