為紀念父母成善的循環 科技董事捐贈軍醫院頂規救護車
上市公司宇隆科技董事司晴星為紀念父母司如成、司陳霞，延續雙親「為社會形成善的循環」理念，上午特別捐贈近3百萬元的頂規救護車一輛給國軍台中總醫院，以協助病患運送。院長陳盈凱代表接受，並感謝司晴星把大愛化為實際行動，協助醫院提升醫療照護品質。
陳盈凱和司晴星致詞時，都特別感謝前院長洪恭誠促成這項捐贈，只是因遇到疫情延後交車，至今才完成交車，並舉辦贈車典禮。
洪恭誠現為國軍左營總醫院院長，他也特別從左營趕來，出席贈車儀式。他說，司晴星的父親生前高齡101歲，相當有福報；司晴星去年參加了院方另一項捐車典禮，後來也想比照捐一輛，很高興能協助完成，這是司晴星的好意，也是全體醫護的努力受到肯定。
司晴星說，父親是湖北省籍，曾任軍中士官長。父母年紀大後經常在國軍台中總醫院就醫，受到院方照顧，他十分感謝，也經常想起父母平日樂於助人。他因此基於紀念父母之心，捐助救護車，希望延續雙親的善念，為社會形成善的循環。
司晴星的家人都出席捐贈儀式，還有人遠從美國趕回來。司晴星說，希望後代子孫也能學習助人的理念，未來持續為善的循環努力。
陳盈凱說，平日雖然都有救護體系的救護車把病患送到醫院，但醫院本身也有很多任務需要救護車，像是病人的轉送、軍方病患的銜接、後送，以及成功嶺診所的需求，和替役男服務等。而且，醫院有5輛救護車都已到使用年限，政府預算較花時間，也壓縮其他預算，因此十分感謝司晴星捐贈救護車，協助醫院任務；這輛救護車以司晴星父母名字司如成、司陳霞取名為「成霞號」。
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