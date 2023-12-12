平安夜「彰化歲末晚會」 方季惟、動力火車等藝人演出

迎接2024年到來，彰化縣政府訂12月23日平安夜，在溪湖鎮湖西國小旁停車場舉辦「2023彰化歲末晚會」活動，邀請軍中情人方季惟、動力火車等8組老中青三代藝人演出，還有480秒的璀璨焰火秀、美食市集及摸彩等節目；「2024彰化月影燈季」也將在12月30日開燈，屆時八卦山及大佛將亮起來，一起迎向新年。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭為「2023彰化歲末晚會」活動宣傳，縣長王惠美說，彰化縣內鄉鎮市有的有辦跨年，為了讓鄉親就近跨年，選在冬至後舉辦歲末晚會，讓彰化鄉親能夠看更多場表演，也藉由歲末晚會祈求平安，並感謝鄉親一整年的辛勞。

「2023彰化歲末晚會」將由受年輕朋友喜愛的小男孩樂團揭開序幕，更有陳孟賢、周治平、未來少女-薄荷水晶、方季惟、黃妃、理想混蛋、動力火車等眾多重量級卡司匯集，8組老中青三代實力歌手輪番獻唱。在今天的宣傳活動中，邀請軍中情人方季惟到場表演，很多縣府員工紛紛前來一睹風采，也讓縣府中庭格外熱鬧。

活動當天，還有美食市集、480秒的璀璨煙火秀，更加碼摸彩抽大獎活動，晚會當天憑兩張發票每張消費200元，可兌換一張摸彩劵抽好禮，獎品有縣府提供的gogoro電動機車、65吋液晶電視、Dyson吸塵器及iPAD等獎項，溪湖鎮公所、鄉代會及農會也加碼贊助機車、55吋電視、洗衣機、烘衣機及冰箱等大獎。

王惠美說，歡迎全國民眾在活動當天，白天來溪湖走一走，來吃美味又滋補的羊肉爐，更可以在全長約15.5公里的糖鐵國家綠道騎自行車來往溪湖跟溪州，享用兩地不同風味的羊肉爐，周邊有許多景點如溪湖糖廠、中央公園、庄役場等，還可採購許多在地特色的伴手禮。