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南投竹山點亮竹藝燈會龍年主燈 雲起龍躍跨年起展56天

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

歲次龍年，南投竹山鎮竹藝燈會點亮今年竹藝燈會主燈「雲起龍躍」，竹山鎮公所表示，第五年舉辦在地燈會，每年都可吸引50萬人次觀看，今年12月31日正式開跑，高8.5公尺的龍年主燈，由竹藝大師邱錦緞與花燈工藝師王耀瑞聯手，共同以精湛竹編創作完成龍形花燈，主燈區設在竹山菸葉館，燈會持續到明年2月24日。

竹藝大師邱錦緞說，創作主燈「雲起龍躍」是一大挑戰，其間龍首面額、鬚髯、側鰭、雙爪，要與燈張裱的繃布相襯相映，夜間亮燈後，竹編疏密有致的在鏤空透光間轉折流動，可多重層次的詮釋，運用數十種竹編技法呈現花朵的特色與豔麗的色彩，讓民眾欣賞主燈時，也能感受到滿滿的竹藝文化。

竹山鎮公所指出，2024龍年竹藝燈會自12月31日起至明年2月24日止，為期56天的竹山竹藝燈會，今年由國寶級竹藝大師邱錦緞及花燈工藝師王耀瑞團隊共同創作，打造出「雲起龍躍」主燈，設計主軸運用竹編藝術「竹細工」加進整體龍形，竹篾寬窄縱橫交錯，編組技術呈現竹子的柔韌特性。

鎮長陳東睦表示，為讓民眾能零死角的觀看主燈，首度設計主燈轉台及轉盤，結合璀璨繽紛的主燈秀展演，歡迎國人利用假日或過年期間，白天前往紫南宮求財祈福，同暢遊竹山觀光景點，夜晚欣賞竹藝燈會，感受豐厚質樸的民情，深度體驗竹山的在地之美。

南投竹山鎮竹藝燈會點亮今年竹藝燈會主燈「雲起龍躍」，燈會自12月31日起至明年2月24日止，為期56天。記者黑中亮／攝影
南投竹山鎮竹藝燈會點亮今年竹藝燈會主燈「雲起龍躍」，燈會自12月31日起至明年2月24日止，為期56天。記者黑中亮／攝影
南投竹山鎮竹藝燈會點亮今年竹藝燈會主燈「雲起龍躍」，燈會自12月31日起至明年2月24日止，為期56天。記者黑中亮／攝影
南投竹山鎮竹藝燈會點亮今年竹藝燈會主燈「雲起龍躍」，燈會自12月31日起至明年2月24日止，為期56天。記者黑中亮／攝影

燈會 花燈

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