眩暈嘔吐只能躺床 女病患不是梅尼爾氏症竟是這種病

彰化縣一名六旬女病患頭暈目眩，被耳鼻喉科診所醫師診斷為「梅尼爾氏症」，但治療近半個月未見改善，即到員榮醫院檢查，經神經內科主任葉宗勳診斷出原來是右小腦腫瘤壓迫造成，而轉介到台中榮總手術，但手術前一天又查出心臟有「黏液瘤」，先開心再開腦，如今已逐漸康復中。

「去年底無時無刻的眩暈、嘔吐，只能躺在床上，無法工作，真是苦不堪言。」61歲女病患說，去年12月她突發眩暈嘔吐，原以為是感冒引起，先到耳鼻喉科診所求診，醫生說是「梅尼爾氏症」，但服藥後仍未改善，她到處掛急診和看耳鼻喉科，但都被診斷為「梅尼爾氏症」，一直無法改善。

直到在員榮醫療體系員榮醫院看診，神經內科主任葉宗勳安排一系列檢查，經磁核造影(MRI)發現右小腦有腦膜瘤，葉宗勳說，因為小腦主管平衡，小腦有問題，病人才會出現狂吐並昏眩。

而將患者轉介到與員榮有合作關係的台中榮總，接受腦部手術，女病患說，原本排去年12月31日開刀，手術前一天榮總評估麻醉風險時，做了心臟超音波，意外發現她心臟右心房有兩顆罕見的「黏液瘤」，考量手術中怕隨血液流出，造成腦中風，醫生建議先處理心臟問題。

黏液瘤是有點像果凍狀的腫瘤，在心臟內隨著心臟跳動，其中小碎片有可能掉下來，隨著血液到處流動，如果在某個器官塞住動脈，就會造成器官缺血，如阻塞心臟出口會有生命危險。

患者在1月2日先接受8個小時開心手術，剝除黏液瘤，今年4月下旬，再接受腦部手術，將小腦腫瘤切除，之後又因腦脊髓液外流問題，再次求助葉宗勳處理降腦壓問題，減輕頭痛，11月初，腦脊髓液自體吸收，腫脹已消退。