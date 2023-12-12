檢調查辦村里長被招待大陸旅遊 王惠美：國家對自己沒信心嗎?

彰化縣議員楊子賢今天質詢檢調偵辦重慶台辦招待基層村里長出遊，意圖介入影響台灣大選案時，縣長王惠美表示，這些村里長都是有智慧的人，「一邊一國」那裡會因為這樣就改變方向，我們國家對自己那麼沒信心嗎?

楊子賢指出，近期傳出中國特別針對「搖擺縣」彰化，藉由重慶台辦重金招待基層村里長出遊，意圖介入影響台灣大選，彰化地檢署今天發布新聞稿，指揮調查站、警察局等單位共同偵辦，目前已有一名何姓被告因涉犯總統副總統選罷法、反滲透法，已被聲請羈押禁見，另有通知22人到案說明。

楊子賢今天在議會質詢時，提到有鄉親受到村里長口頭邀約7天6夜行程只要萬餘元，心中存有疑慮，就不敢前往，要求彰化縣警察局加強辦案力道，提醒地方基層頭人，倘若藉由一次次的赴大陸旅遊招待團，接受不當邀請及招待，裡應外合影響台灣大選的嚴重性。

楊子賢也要求與基層第一線接觸最密集的民政處，必須再次提醒村里長、社區理事長、宮廟主委，涉犯相關罰則的問題。

縣長王惠美則主動回應表示，這些村里長都是有智慧的人，「一邊一國」那裡會因為這樣就改變方向，我們國家對自己那麼沒有信心嗎？