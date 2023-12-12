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四方客運路線代駛運能不足 班次折半惹民怨

中央社／ 台中12日電

台中市交通局收回四方客運13條路線啟動代駛機制，市議員林德宇今天指出，溪南地區到台中高鐵的428公車路線，1天本有11班次，現僅剩6班，居民搭車困擾，市府將確認車輛調度。

四方客運因積欠員工薪資，日前引發駕駛員罷工，台中市政府啟動勞資調解會議，資方未出席致調解不成立，因四方客運營運的13條公車路線無法發車，交通局收回路權後，協調其他業者代駛。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，民進黨籍台中市議員林德宇質詢指出，大里、溪南、修平科大、仁化的248公車，是溪南地區通往台中高鐵的重要路線，四方客運1天最高有11班次，代駛期間班次卻折半，1天僅剩6班。

林德宇指出，原本在整點時分都會發車，現在平均班次間距在尖峰時刻為1.5小時，中午時間還出現間距2小時才有車班，民眾沒車搭僅能請親朋好友幫忙載，十分困擾。

葉昭甫表示，四方客運營運的13條路線，收回路權後開始釋放，目前11條路線已有業者承接，在籌備期會提營運計畫書，班車數、發車時間將參考四方客運原規劃進行檢討，目前開出的運能約在7成。

葉昭甫指出，248公車行駛溪南地區，這條運行廊帶目前沒有其他公車路線，後續會了解，確定人力安排、車輛調度。

林德宇說，包括四方客運先後有兩家業者出包，都是市府善後，呼籲除雙十公車免費，培養民眾搭乘大眾運輸系統的習慣外，應訂定課責制度，鼓勵業者設法吸引乘客搭乘，而非因公車免費而搭車，才能提升市場競爭力。

公車 台中市 林德宇

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