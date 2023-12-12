楊曜聰批台中捷運綠線拋棄彰化 黃秀芳：不要混淆視聽

台中捷運綠線延伸案「卡關」，國民黨彰化縣第二選區立委候選人楊曜聰表示，傳行政院副院長鄭文燦同意將台中捷運綠線延伸彰化段與大坑段脫鉤，楊曜聰今天發起「自己捷運自己救」連署，要求中央棄彰化段於不顧；民進黨候選人黃秀芳陣營回應，中央再三保證大坑段與彰化段同時進行，希望不要混淆視聽。

台中市立委候選人莊競程日前在競選總部成立大會時指出，台中捷運綠線大坑延伸段，受到延伸彰化段都市計畫變更、土地徵收未完成而延宕，經他與鄭文燦溝通，鄭文燦說，只要市政府把延伸大坑與彰化段計畫拆分，大坑延伸段就能馬上動工。

楊曜聰今天上午舉辦「自己捷運自己救」連署，並高喊「拒當二等公民，捷運加速進行」口號。國民黨不分區提名人蔡明忠、縣議員黃千宴與十餘名里長到場參加連署。

立委候選人楊曜聰指出，捷運綠線延伸彰化，是最早納入計畫的，早在2017年3月就納入行政院前瞻基礎建設-軌道建設計畫，可行性研究並2020年7月經交通部審查通過，送行政院續審，現在案子還在行政院3年多都沒下文，副院長突然說同意台中大坑段與彰化段脫鉤處理，嚴重傷害了彰化鄉親的情感。

楊曜聰表示，彰化除了捷運綠線延伸案，還有鐵路高架等重要交通建設，這些案子都已經拖了超過10年，現任的立委不願幫忙，那就換人來做，將來他進入立法院一定全力配合縣長王惠美，爭取早日落實這些計畫，讓彰化脫胎換骨。

民進黨第二選區候選人黃秀芳競選總部總幹事莊陞漢回應說，今年二月間，有台中市立委曾要求將台中捷運綠線延伸大坑段與彰化段分開進行，立委黃秀芳獲知後，今年五月十日民進黨三位縣籍立委在立法院聯合質詢時，行政院副院長鄭文燦即回應表示，台中捷運綠線延伸大坑與彰化段一定會同時進行。