中國旅遊落地招待被查辦 去過的民眾：沒改變政黨傾向

距離2024總統選舉投票日一個月，彰化檢警調大力偵查境外勢力介入，引起地方議論和關切。一名地方人士今天指出，到中國大陸旅遊接受落地招待已非新鮮事，招待規格大不如前，參加者回台後沒改變政黨傾向，但為了避免惹上麻煩，最近民眾婉拒參加。

彰化檢方今天公布偵辦一名有黨籍的公職人員和多名友人，到大陸旅遊疑似接受招待，涉嫌違反反滲透法。彰檢同時掌握多項情資，有待檢察官偵查釐清。

一名地方人士表示，到中國旅遊落地接受招待，南彰化與北彰化的件數大致為7：3，前往地點以四川為主，也會去廣東、福建等省分，早年旅遊行程會有當地書記等高層官員餐敘聯誼，一頓中飯吃到下午3、4點，近年高層官員幾乎不參加，台灣旅客免了應酬，覺得對雙方都省時自在。

這名地方人士說，赴陸接受落地招待旅遊，自行負擔來回機票費用和零用錢，公費行程大多是當地名勝古蹟和景點，穿插1、2個「祖國建設成果」；據了解，參加的民眾各黨派都有，玩一趟回台後都沒改變政黨傾向，藍的照樣藍，綠的還是綠，無黨籍的仍然無黨籍。

這名地方人士表示，最近3個月還是有民眾赴陸接受落地招待旅遊，沒想太多，現今有人被依法偵辦，大家頗感緊張，直覺認為事涉2024大選特別敏感，互相勸告選前選後最好婉拒這類行程，以免衙門跑不完。