彰化七旬翁迷途往台中深山騎到沒油困路旁 雙膝磕破鮮血直流

彰化縣73歲邱姓老翁昨晨騎車外出溜達，往台中市東勢區深山騎，直到機車沒油、老翁困路旁，路人報警。老翁原堅持要警方協助加滿油，再騎回彰化，但不堪整夜4個多小時迷途，老翁回所內休息，警方聯繫上家屬，邱翁兒子見父親雙膝疑跌倒受傷，鮮血直流，相當心疼，感謝警方帶回父親，結束這場驚魂記。

昨天清晨6點多，有民眾發現邱姓老翁呆坐在東勢區東關路四段龍安橋附近，通報茅埔派出所警員張鈞萍，邱翁見警方到場，清楚描述自己住在彰化縣花壇鄉，清晨2、3點睡不著才騎機車外出散步，中途睏了想回家，卻怎麼騎也騎不到回家的路，直到機車沒油、受困在陌生的地方。

張鈞萍聽了嚇一跳，向邱翁解釋，所騎的方向是台中市東勢區山區，恰好跟花壇鄉方向相反，難怪遲遲找不到路；邱翁則不斷請警方幫他機車油箱加滿，堅持要自己找到回家的路，騎回去。

但邱翁累又疲倦，張鈞萍苦勸老翁先回到所內補充水分、熱食，等有力氣「不老騎士」才能出發，老翁這才答應先回所內歇息。

經聯繫，邱翁兒子到所內說，父親獨居在彰化縣花壇鄉，平時喜歡到處騎車繞繞，「但從來都沒有騎車到這麼遠的地方！」，一早接獲警方通知，得知父親獨自騎車跨縣市到台中市東勢區，「我嚇一大跳」。

邱翁兒子見老父親雙膝蓋疑因跌倒破皮、流血直流，相當過意不去，更感謝熱心民眾與警方協助父親返家，沒有釀成更大的遺憾。

茅埔派出所所長洪存孝表示，家中若有年長者請家屬務必時常確認長輩動態，減少讓長輩獨自外出避免危險。警方推廣「自願同意指紋建檔服務」，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，若長者走失和親友失聯，可提高尋獲後辨識身分的機會，協助長者儘速找到回家的路。