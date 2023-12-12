假園藝社租台中農地濫倒 汙染萬坪

台中市環保局去年9月到今年3月接獲檢舉，大甲、外埔、后里等處上萬坪農地，遭假冒環保團體的不法集團承租，再非法仲介回填或棄置營建等廢棄物；檢警組專案小組，查獲主嫌林姓男子等31人，檢方依違反組織犯罪防制條例、詐欺、廢棄物清理法、水土保持法、區域計畫法等起訴，嫌犯獲利1800萬元，恢復原狀費用高達5600多萬元。

警方表示，去年9月起陸續接獲報案，有不法集團承租大甲等處農地，再將大量廢棄物、廢土傾倒在承租地內，外埔、后里也有地主受害；傾倒廢土行為被發現後，承租人就逃逸無蹤，警方查出，背後是同一集團連續犯案。

檢警組成專案小組，蒐證長達1年，8月起發動8處搜索，拘提林姓主嫌等6人，另通知涉案司機25人到案。台中地檢署偵結後起訴。

警方發現，林姓主嫌以人頭成立園藝企業社，再向地主承租農地，謊稱要種樹整地，再由北部營建工地載運營建廢土傾倒堆置，直到堆滿廢土或廢棄物後就逃逸；檢警開挖發現，農地埋有垃圾、廢塑膠、廢鋼筋、鐵條、木材等，有的被傾倒廢土，遭汙染面積1.2萬坪，破壞生態環境。

環保局表示，台中海線農地遭傾倒、掩埋廢棄物，由桃園、新竹車隊前往雙北多處建案工地，載運未合法的營建廢棄土、混合物，直接回填，不法集團分工綿密，有計畫性獵地，一被檢舉就逃竄。

環保局長陳宏益說，土地出租人簽訂租賃契約時，應列入定期巡查等管理措施，以及廢棄物清理責任等約定事項，不要輕易出租土地，勿聽信建議任意填土，以免得不償失。